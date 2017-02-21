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YARIŞMAYA DAMGA VURAN SORU !

Yarışmaya damga vuran soru !

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru hem yarışmacıyı hem ekranda izleyenleri şaşırttı.

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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde, ilk bakışta hatalı yazılmış gibi görülen uzun Latince kelimenin yer aldığı soru dikkat çekti.

Kısa süre önce sunucu koltuğuna Selçuk Yöntem'in ayrılmasıyla Murat Yıldırım'ın oturduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde, ilk bakışta hatalı yazılmış gibi görülen uzun Latince kelimenin yer aldığı soru dikkat çekti.

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde, uzun Latince bir kelimenin anlamı soruldu. Soruyu gören yarışmacı "vaov" diyerek tepki verdi.

Murat Yıldırım ise "Hippopotomonstrosesquippedaliophobia korkusundan muzdarip biri hangisinden korkar?" sorusunu başarılı bir şekilde telaffuz ederek yarışmacıya yöneltmeyi başardı.

Değeri 60 bin lira olan soruyu gören yarışmacı, "x2" joker hakkını kullanmayı seçti. Önce 'D: Hatalı Hecelemekten' yanıtını veren yarışmacı, bu seçimiyle yanıldı.

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İkinci seçiminde ise 'B:Uzun Kelimeler' diyerek doğru cevabı verdi. Ve 60 bin TL kazandı.

'Hippopotomonstrosesquippedaliophobia' nedir?

Tıp dünyası literatüründe 'uzun kelimelere duyulan korku' olarak geçiyor. Latince olan bu terim, 4 kelimenin birleşiminden oluşuyor.

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