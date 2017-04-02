Yasak aşk cinayetli bitti !

Adana'da bir kişinin tabancayla vurarak öldürmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan muhtar ve kardeşi adliyeye sevk edildi.

Merkez Seyhan ilçesinde dün çıkan kavgada Murat Aygün'ün tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan muhtar M.G. ve kardeşi N.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheli kardeşler, geniş güvenlik önlemi altında Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Cinayet Büro Amirliğinde ifadesi alınan maktulün ağabeyi Ş. Aygün'ün, boşanma aşamasında olduğu eşiyle M.G. arasında gönül ilişkisi olduğunu ileri sürerek, bu nedenle tartıştıkları muhtarın tabancayla kardeşi Murat Akgün'ü vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Bu iddiaları kabul etmeyen M.G'nin ise Aygün'ü kardeşi N.G'nin vurduğunu öne sürdüğü bildirildi.



Olay

Dün merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde, sokakta karşılaşan Murat Akgün ve ağabeyi Ş. Akgün ile mahalle muhtarı M.G. ve N.G. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Murat Akgün kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan muhtar M.G'nin evi içeride kimse bulunmadığı sırada kimliği belirlenemeyen kişilerce 2 kez ateşe verilmişti.