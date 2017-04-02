Yasak aşk cinayetli bitti !

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Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili olayda muhtar ve kardeşi adliyeye sevk edildi.

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Adana'da bir kişinin tabancayla vurarak öldürmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan muhtar ve kardeşi adliyeye sevk edildi.

Merkez Seyhan ilçesinde dün çıkan kavgada Murat Aygün'ün tabancayla  öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan muhtar M.G. ve kardeşi N.G'nin emniyetteki  işlemleri tamamlandı.
 
Şüpheli kardeşler, geniş güvenlik önlemi altında Adana Adli Tıp  Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
  
Cinayet Büro Amirliğinde ifadesi alınan maktulün ağabeyi Ş. Aygün'ün,  boşanma aşamasında olduğu eşiyle M.G. arasında gönül ilişkisi olduğunu ileri  sürerek, bu nedenle tartıştıkları muhtarın tabancayla kardeşi Murat Akgün'ü  vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Bu iddiaları kabul etmeyen M.G'nin ise Aygün'ü kardeşi N.G'nin  vurduğunu öne sürdüğü bildirildi.
 
Olay

Dün merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde, sokakta karşılaşan  Murat Akgün ve ağabeyi Ş. Akgün ile mahalle muhtarı M.G. ve N.G. arasında  tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Murat  Akgün kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan muhtar M.G'nin evi içeride kimse  bulunmadığı sırada kimliği belirlenemeyen kişilerce 2 kez  ateşe verilmişti.

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