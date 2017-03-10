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YASAK AŞK İDDİASINA AÇIKLAMA

Yasak aşk iddiasına açıklama

Kiralık Aşk dizisinde oynayan Barış Arduç'un dizinin senaristiyle aşk yaşadığı iddialarına açıklama geldi.

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Kiralık Aşk'ın yakışıklı oyuncusu Barış Arduç'un dizinin evli ve çocuklu senaristiyle aşk yaşadığı ve dizinin bu yüzden erken final yaptığı iddia edildi. Yapım şirketinden iddiaya açıklama geldi. İşte yasak aşk iddiasının detayları...

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre geçtiğimiz haftalarda erken final yapan 'Kiralık aşk' dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç hakkında önceki gün şok bir iddia ortaya atıldı. 1ANTV'de yayınlanan 'Bir De Bizden Dinleyin' programının sunucusu Cem Aydınlı, dizinin bitiş sebebinin altında yasak aşk olduğunu öne sürdü.

CANLI YAYINDA OLAY!

Aydınlı'nın iddiasına göre de bu yasak aşkın başrolünde Arduç'la dizinin senaristi M. A. yer alıyor… Aydınlı, canlı yayında ortaya attığı bu iddiayla ilgili şunları söyledi: "Evli ve bir çocuğu olan dizinin senaristi M. A. ile Barış Arduç kısa süre aşk yaşamış. Acemi, zaten Arduç'a platonik olarak aşıkmış. Sonra bölümler ilerledikçe M. A., yakışıklı oyuncuyla beraber olmaları için diretmeye ve onu köşeye sıkıştırmaya başlamış."

Şok iddialarını sürdüren Aydınlı ekledi:

SETTE KRİZ Mİ ÇIKARDI?

"Barış Bey, daha sonra geri çekilmiş ve M.A.'ya yapamayacağını belirtmiş. Bu durumdan etkilenen M. A. ise sette devamlı huzursuzluk yaratınca dizinin yayından kaldırılmasına karar verilmiş." Özellikle Baruş Arduç'un hayranlarını şoke eden bu iddianın ardından gözler yakışıklı oyuncuyla uzun süredir aşk yaşadığı Gupse Özay'a çevrildi. M. A. ise konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

AÇIKLAMA GELDİ

Çıkan bu iddiadan sonra ise yapım şirketinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Dizinin bu nedenle bitirilmesi söz konusu değildir. Bizim hikayemiz bitti o nedenle dizi sonlandırıldı" denilirken, ortaya atılan aşk iddiasının da kesinlikle gerçek dışı olduğu belirtildi. Ünlü oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada da 'çıkan haber tamamen asılsızdır' ifadeleri kullanıldı

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