Yasak aşk ormanda bitti ! Cesedi bulundu...

Bursa İnegöl'den geldiği Rize Fındıklı'da kaybolan 35 yaşındaki erkeğin cesedi, 76 gün sonra ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu. Kamera görüntülerini inceleyen polis, kurbanın bir araca bindiğini tespit etti. Araçta macunla kapatılmış kurşun delikleri ortaya çıkınca, bu kez cep telefonu sinyalleri izlendi ve dijital kayıtlar vahşi cinayetin yerini dakikasına kadar gösterdi.

Bursa İnegöl'de yaşayan çiftin hayatı, 2016'nın son günlerinde değişti. 29 yaşındaki Hakime D. yaşanan tartışma sonrası evi terk ederek Rize fındıklı'daki babasının yanına döndü.

Deniz D. 30 Aralık'ta eşinin peşinden Fındıklı'ya geldi ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.

35 yaşındaki Deniz D.'i arayan Jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine ilçeye bağlı Düzköy mevkisindeki ormanlık alana gitti. Bölgede, büyük bölümü yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden çıkan kimlikte ise, Deniz D. yazıyordu.

Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin Deniz D.'ye ait olduğunun anlaşılmasıyla, güvenlik güçleri soruşturmayı derinleştirdi.

Fındıklı'ya geldiğinde kayınpederinin evine gittiği belirlenen Deniz D.'nin izini süren polis, MOBESE kamera görüntülerini inceledi ve kayıtlarda Deniz D.'nin son görüştüğü kişiye ulaştı.

Soruşturma bir anda Rize'den Bursa'ya döndü, İnegöl'de ikamet eden zanlı burada gözaltına alındı. Şüpheli, Deniz D.'yi söz konusu tarihte Fındıklı'da arabasına aldığını ve bir süre konuştuktan sonra vedalaştıklarını söyledi.

Ancak 48 yaşındaki zanlının aracını inceleyen polis, Gürcistan plakalı otomobilde macunla kapatılmış deliklere rastladı. Macunlar kurşun deliklerini kapatmak için kullanılmıştı, araçta da kan izleri vardı.

Bunun üzerine Deniz D. ve Zanlı S.Ö.'nın cep telefonu sinyallerine yönelen polis, 30 Aralık tarihinde Tepecik Köyü'nde ikilinin telefonlarından gelen sinyalleri tespit etti. Deniz D.'nin cep telefonu sinyalinin saat 17.58'de kesildiği belirlendi.

Doğan Haber Ajansı'na göre, cinayeti işleyen S.Ö. ile altı aylık hamile Hakime D. arasında yasak aşk ilişkisi olduğu ileri sürülüyor.

Mahkemeye çıkarılan S.Ö.'ye adliye girişinde Deniz D.'nin yakınları saldırdı. Duruşma sonunda ise, S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.