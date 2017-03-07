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YAŞAR BÜYÜKANIT HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Yoğun bakıma alınan Büyükanıt'ın tedavisi sürüyor.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt rahatsızlanarak Sultan Abdulhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Büyükanıt'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.  Büyükanıt kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

AİLEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt, sözcü gazetesine yaptığı açıklamada "Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Bugün yürüyüşünü de yapmıştı. Dışarıdaydık, aniden terledi. GATA’ya götürdük, doktorlar bu tür rahatsızlıklar olabileceğini belirtti. Bu gece yoğun bakımda kalmasını istediler. Yarın normal odaya alınacağını belirttiler. Hiç beklemediğimiz bir şey olduğu için elimiz ayağımız dolaştı. Ben de şu anda hastanedeyim" dedi.

İHA
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