YAŞAR OKUYAN'DAN BAHÇELİ HAKKINDA ŞOK İDDİA

Yaşar Okuyan'dan Bahçeli hakkında şok iddia

Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Yaşar Okuyan, MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında şok bir iddiada bulundu. Okuyan, merhum Alparslan Türkeş'in yıllar önce Bahçeli hakkında yaptığı bir uyarıyı dile getirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

MHP’de başladığı siyasi hayatının ardından Anavatan Partisi (ANAP) iktidarı döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yapan Yaşar Okuyan, anayasa değişikliği referandumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayarak 'evet' kampanyası yürüten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında iddialarda bulundu.

Sözcü gazetesinden Hande Zeyrek'in sorularını yanıtlayan Okuyan, "Ben belgelerle konuşurum. Ben Bahçeli'yi hiçbir dönem MHP'li olarak göremedim. Bir defa rahmetli Türkeş, Ankara askeri hastanede yatarken giderdik. Kendi el yazısıyla not yazıp avuç içinde saklar, giderken ‘herkese çok selamlar' der elimize sıkıştırırdı. O mektuplardan birinde ‘Bu Devlet Bahçeli nereden çıktı, MİT'le alakalı bunu uzaklaştırın' diyor. Darbe sırasında tutukluyken diyor bunu. Bahçeli'nin son yaptığı da yenilir yutulur cinsten değil" diye konuştu. 

“1980 darbesinden önce Bahçeli diye birisi yoktu”

Yaşar Okuyan, Devlet Bahçeli isminin ülkücü camia tarafından çok sonra duyulduğuna dikkat çekti. 

''Ben MHP'nin Türkeş ile beraber kurucusuyum. 1980 darbesi öncesinde Devlet Bahçeli diye birisi yoktu. Beni aramadı diye neden kırgın olayım. Adamın yapısını tanıyorum. Kendi 2 dönem milletvekili olan Saffet Sancaklı'nın eşinin cenazesine yoğun işleri yüzünden katılmıyor. Beni neden arasın. Yan yana olduğumuz MHP'li arkadaşlarımız Devlet Bahçeli korkusundan telefonla bile arayamadılar şu saate kadar. Sadece şaşırdım''

Sözcü
1695
Prof. Dr. Aksoy'un programına son verildiProf. Dr. Aksoy'un programına son verildi
Otobüs şoförünün ''seks'' isyanıOtobüs şoförünün ''seks'' isyanı
Erkek doğum kontrol jeli maymunlarda başarı gösterdiErkek doğum kontrol jeli maymunlarda başarı gösterdi
ÜNLÜ İSİM AJDA PEKKAN'IN EVİNDE VEFAT ETTİÜNLÜ İSİM AJDA PEKKAN'IN EVİNDE VEFAT ETTİ
Çocuklarını öldüren anneden tüyler ürperten ifadeÇocuklarını öldüren anneden tüyler ürperten ifade
Salıncak fotoğrafı yakmıştı ! İhraç edildiSalıncak fotoğrafı yakmıştı ! İhraç edildi
Cem Yılmaz tepki gösterdi !Cem Yılmaz tepki gösterdi !
Firari iki ismin rütbeleri ve emeklilik hakları geri alındıFirari iki ismin rütbeleri ve emeklilik hakları geri alındı
Aleyna Tilki hedefini büyüttü !Aleyna Tilki hedefini büyüttü !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS