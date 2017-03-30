Yaşasın Nisan eşikte...

Elvan Göknel Karaçay

Çok şükür, aşırı soğuk, ayazı bol, karanlık sabahlara uyandığımız bir kışı geride bırakıyoruz.

Kısa kollu tişörtler giyip, uzun yürüyüşler yapmayı özledim. Polar sabahlıklarımı bir kenara fırlatmayı dört gözle bekliyorum. Sıkıldım artık, güneş süzülsün istiyorum penceremizden. Ben güneşi gördüm mü, kıpır kıpır oluyorum. Eminim sizlerde öylesiniz.

Yürüyüş demişken, yürüyüş ile ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.

(ALINTI)

Sağlıklı bir insanın her gün ortalama 8000 - 1000 civarında adım atması gerektiği ve bu rakamın 7500’den az olmaması gerektiği hesaplanmış. Eğer gün içinde bu sayılara ulaşabilirseniz hem sağlığınız daha iyi olur, hem de bir sorununuz yoksa kilo problemi yaşama ihtimaliniz az olur.

Kalp ve damar sisteminiz de düzenli çalışır. Adım sayınız günde 7500’ün, hele hele 5000’in altına düştüğünde maalesef vücudunuz mutlaka yağ depolamaya başlar.

10 bin adım yaklaşık 8 km mesafeye tekabül eder ve yürüyüş temponuza göre değişmekle beraber 1 saat 40 dakika gibi bir zaman alacaktır (dakikada yüz adım atıyorsanız).

Zinde kalıp formunuzu korumaktan ziyade form tutmak veya zayıflamak istiyorsanız daha fazla ve hızlı tempoda yürümeniz gereklidir.

Ortalama olarak bir saat yürümek takriben 200-400 kalori yakmaktadır. Her gün on bin adım yürümek (yani yaklaşık 1,5 saat) beslenmenize dikkat ederseniz, haftada yarım kiloya yakın yağ yakarak zayıflamanıza olanak tanır.

Tempolu bir yürüyüş öncesinde 5 dakika yavaş yürümek kaslarınızın ısınmasına yardımcı olacaktır. Yürüyüşünüzün sonuna bir takım germe hareketleri ilave edebilirsiniz. Yürümenin alışkanlık ve bir yaşam tarzı haline gelmesi için kendinizi aşırı zorlamamalı ve haftada 1-2 gün kendinizi dinlendirmelisiniz.

Kilo sorununuzu çözmek ve daha sağlıklı biri olmak istiyorsanız günde en az 7500 adım atın. Normalde ne kadar adım attığınızı anlamak için mutlaka pedometre (adım ölçer) alın.

5-6 gün üst üste ortalama günlük adım sayınızı belirleyin. Bulduğunuz rakama her gün en az 1000-2000 adım eklemeye çalışın. Rakamı toplamda 7500’ün üstüne çıkıncaya dek artırın. Mümkünse günde en az 10.000 adımı hedefleyin.

O halde, yaşasın güneş, yaşasın yürüyüş der Elvo.

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TAPTAZE BİR DİZİ,

"KARAYAZI"...

İçim kıyıldı. Yıl olmuş 2017 namus takıntısı bir diziye hala konu olabiliyorsa, pes diyorum. Olmasın, olmasın ki, böyle ruh hastalarının akıllarına iyice sokulmasın.

Baba yıllar önce namus yüzünden karısını öldürmüş, üç kızıyla gecekondu da yaşıyor.

Kızı bir olaya karışıyor ve cinayet zanlısı deniliyor. Baba karakola gidiyor. Dakka bir polise ilk sorduğu soru, kızım kirletilmiş mi. Sonradan bu işin önceden olduğunu öğrenince vay vay. Baba kızının eşyalarını yakıyor yırtıyor.

Diğer iki kıza da bahçe duvarından burnunuz dahi görünmeyecek direktifi veriliyor.

Dizimizin bir de zengin ailesi mevcut. Ve o ailenin oğlu da bu olayın asıl zanlısı. Baba gaddar cinayeti tamamen kapatmak için talimatlar yağdırıyor. Filan falan...

Bu anlattıklarım 20 bilemediniz 25 dakikada gerçekleşti. Ama sonrasını izleyemedim. Yüreğim sıkıştı. Tesadüfen ikinci bölümün fragmanında ki dramı görünce mahvoldum.

Sevgisizlik, parayla satın alınan insanlar, bolca dram, namus denen illet aman aman diyorum.

Her ne kadar Haluk Bilginer, Emre Kınay gibi müthiş isimler oynasa da, dram izlemek istemiyor bu gözler.

Reytingleri bol, yolları açık olsun.

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LÜGAT 365..

Gelelim bu haftaki kelimemize;

MEST

Bir şeyin tesiriyle aklı olmayan, kendinden geçmiş kişi. Sarhoş. Dilimize aynı anlamıyla Farsçadan geçmiştir.

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Sevgili Evren bugünden itibaren haftasonumuz bitene dek günlerimiz;

sağlıkla, bollukla, bereketle, müjdeli haberlerle, ferah, refah, yıldızlar kadar parlak geçsin pls.

Pazartesi gününe kadar hoş kalın, hoşça kalın.

elvankaracay@gmail.com