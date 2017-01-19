''Yaşattığı korkuyu yaşayarak ölsün''

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan dünyaca ünlü gece kulübü Reina'ya terör saldırısı düzenleyen Masharipov'un yakalanmasının ardından saldırı gecesi Reina'da olan Erkocevic ve Ramazan İşan, duygularını anlattı

Habertürk, Reina saldırısından kurtulanlarla konuşup terörist Masharipov’un yakalandığını öğrendiklerinde ne hissettiklerini sordu. Kuveytli arkadaşlarıyla eğlenirken saldırının ilk anlarını kayda alan Bosna Hersekli Senad Erkocevic, “İdam edilmesini istemem. Ama hastalanarak, ölümün ona yavaş yavaş geldiğini hissederek, bize yaşattığı o korkuyla ölmesini temenni ediyorum” dedi.

Erkocevic, teröristin yakalandığını Lübnanlı bir arkadaşının kendisine gönderdiği linkle öğrendiğini söyledi. “Haberi okuduktan sonra o gece uyuyamadım” diyen Bosnalı finans uzmanı Erkoceviç, şunları söyledi:

“Saldırının ardından Bosna’da psikolojik destek almaya başladım. O gece çıplak ayakla sabaha kadar dışarıda durduğumuz için iyileşemedim. Teröristin yakalanması beni ve arkadaşlarımı kısmen rahatlatsa da bize yaşattığı korkuyu, kâbusu yaşayarak ölmesini temenni ediyorum. Kurşunun, sizin beyninize sıkılacağı sırayı beklemek kadar korkunç anı kimse yaşayamaz. Bosna’da 10 yaşımda savaşa tanıklık ettim ve böyle kötü bir dönem geçirmedim. Teröristin idam edilmesini isteyerek onunla aynı cani duyguları paylaşamam. Ama hastalanarak, ölümün ona yavaş yavaş geldiğini hissederek o korkuyla ölmesini temenni ediyorum.”

‘UYUYAMIYORDUM’

Reina saldırısından sonra bazı internet sitelerinde “saldırgan” olarak fotoğrafları paylaşılan Kazakistanlı Ramazan İşan da teröristin yakalanmasından mutlu olduğunu söyledi. İşan, “Olaydan beri geceleri uyuyamıyordum, çok büyük bir travmaydı. Terörist yakalandığı için çok mutluyum. Allah ölenlerin ailelerine sabır versin” diye konuştu.