YASEMİN ALLEN AMERİKA'YA GİDİYOR

Yasemin Allen Amerika'ya gidiyor

''Dönerse Senindir'' filminde gişede başarı yakalamayan Yasemin Allen Amerika'da yaşayacağını söyledi.

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"Dönerse Senindir" filminde rol alan ünlü oyuncu Yasemin Allen Akmerkez'de görüntülendi.

Eğitim için Amerika’ya yerleşeceğini söyleyen oyuncu, Los Angeles’ta yaşayacağını belirtti. Allen, bu süre içinde gelen dizi ve sinema tekliflerini de değerlendirmeyecek.
 

Milliyet
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