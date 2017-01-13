Yasemin Allen Amerika'ya gidiyor

"Dönerse Senindir" filminde rol alan ünlü oyuncu Yasemin Allen Akmerkez'de görüntülendi.



Eğitim için Amerika’ya yerleşeceğini söyleyen oyuncu, Los Angeles’ta yaşayacağını belirtti. Allen, bu süre içinde gelen dizi ve sinema tekliflerini de değerlendirmeyecek.

