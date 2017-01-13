Yasemin Allen Amerika'ya gidiyor

"Dönerse Senindir" filminde rol alan ünlü oyuncu Yasemin Allen Akmerkez'de görüntülendi.
Eğitim için Amerika’ya yerleşeceğini söyleyen oyuncu, Los Angeles’ta yaşayacağını belirtti. Allen, bu süre içinde gelen dizi ve sinema tekliflerini de değerlendirmeyecek.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS