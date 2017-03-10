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YASEMİN ALLEN'İN 10 YIL ÖNCEKİ HALİ ŞAŞIRTTI

Yasemin Allen'in 10 yıl önceki hali şaşırttı

Oyuncu Yasemin Allen'in 10 yıl önceki hali herkesi şaşırttı.

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Oyuncu Yasemin Allen'ın 10 yıl önceki halini görenler resmen şoke oldu.

Yasemin Kaya Allen son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Murat Boz ve İrem Sak ile beraber oynadıkları Dönerse Senindir filminden sonra Türkiye'den ayrılmaya karar veren Allen şu an oyunculuk eğitimi için ABD'de bulunuyor

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27 yaşında olan genç oyuncu düzgün fiziği ve sarı saçlarıyla her zaman dikkat çekiyor. Fakat çok değil bundan 10 yıl önce ortaya çıkan Yasemin Allen'in fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Sarı saçları ve tarz görüntüsünden biraz uzak olan Yasemin Allen'ı görenler resmen tanıyamadı. Instagram hesabında 471 bin takipçisi olan Yasemin bir de bundan 10 yıl önceki haline bakın.

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