YASEMİN ÖZİLHAN'IN KAYINVALİDESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Yasemin Özilhan'ın kayınvalidesi tepki gösterdi

yasemin Özilhan'ın paylaşımına kayınvalidesi tepki gösterdi.

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Yasemin Özilhan'ın paylaşımına kayınvalidesi Emine Özilhan'dan tepki...

Sosyetenin ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile çekilen fotoğrafı önceki gün İnstagram'da paylaştı. Zafer işareti yaparak poz veren ikilinin bu fotoğrafına mesaj yağdı.
 
Bir kullanıcı, "Yaptığınız hareket İngiltere'de küfür diye algılanıyor. Barış işareti yapacaksanız eliniz içeri doğru değil, dışarı doğru olması gerekiyor; uyarmak istedim" yorumunda bulundu.

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 Takipçinin yorumunu beğenen Yasemin Özilhan'ın kayınvalidesi Emine Özilhan, başka bir takipçinin tepkisi üzerine "Saçma sapan yorumu kimin yazdığını görmek için yanlışlıkla basmışım. Bunlar abuk sabuk yorumlar" ifadelerini kullandı.

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