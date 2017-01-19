YAŞ'ı sunan kurmay albay kendini böyle ele verdi !

2016 yılı YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması sırasında çekilen fotoğrafla dikkat çeken Kurmay Albay Fehmi Atuk’un 24 Temmuz tarihinde tanık olarak verdiği ifade sırasında, savcıya “Hocam” diye hitap etmesi, çelişkili açıklamalarda bulunması şüphe uyandırdı. Savcının talimatıyla Genelkurmay Başkanlığı’ndaki kamera kayıtlarının ayrıntılı incelenmesi üzerine darbecilerle irtibatlı olduğu tespit edilen Atuk, tutuklandı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı’na bağlı Tayin Dairesi'nde Kurmay Şube Müdürü olarak görev yapan Kurmay Albay Fehmi Atuk, darbe girişimine ilişkin soruşturmada 24 Temmuz’da, Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan’a tanık olarak ifade verdi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Atuk, ifadesi sırasında savcıya “Hocam” diye hitap ederek, çelişkili beyanlarda bulundu.

TANIKTI, ŞÜPHELİ OLDU

Bu durumdan şüphelenen Savcı Saylan, Atuk’un durumunun incelenmesini talimatı verdi. Genelkurmay Karargâhı’nda kamera kayıtları üzerinde yapılan ayrıntılı incelemede, Atuk’un 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında ve darbecilerle iletişim halinde olduğu, beraber hareket ettiği belirlendi. Atuk, Cumhuriyet Savcısı Musa Yücel’in talimatıyla 11 Ağustos’ta gözaltına alınarak tutuklandı. Atuk’un odasında yapılan aramada, çok sayıda personelin uzak akrabalarına ilişkin fişlemelere ulaşıldığı iddia edildi.

TERÖRİST İFADESİ AZ KALIR

Atuk’un, 19 Temmuz’dan 9 Ağustos tarihine kadar Genelkurmay Başkanlığı'nda görevini sürdürdüğü de tespit edildi. Atuk, 2016 YAŞ toplantısına ilişkin kararları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulmasına ilişkin fotoğrafta da yer aldı.



Atuk, 11 Ağustos tarihinde verdiği ifadesinde ise terör örgütü FETÖ / PDY ile herhangi bir ilişkisi ve irtibatının bulunmadığını belirterek “Kendi halkının üstüne mermi atan gruba terörist grup ifadesi bile az kalır” dedi.