Yasin Börü davasında duruşma ertelendi

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 19'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesine alınan davanın 13'ncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Mahsun Kurt, Mehmet Çağlar, Resul Savur, Abdurrahman Turan, Ahmet Turan, Ali Karakurt, Ali Güler, Hasan Uyanık, Abdurrahim Pamuk, Remzi Özşan, Sedat Çoban, Ahmet Taylan, Mecnun Akkoyun, Mehmet Şah Yüce, Erkan Balaban, Uğur Doğanay ile Ümit Doğanay ile şikayetçi aileler ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, geçen hafta cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasını özetledi.

Geçen celse karar verilme ihtimali olduğunu ve tarafların hazır olmasını istediğini hatırlatan Başkan Otçu, bazı sanık avukatlarının mazeret bildirmesi üzerine "Gecikmiş adalet, adalet değildir. Adaletin gecikmesine taraftar değiliz. Gelecek celse, geçe yarısı da olsa karar verebilmek için elden geldiği kadar katılımın sağlanmasını istiyoruz." dedi.​

Bazı sanık avukatları, mütalaa karşı yazılı beyanlarını hazırlamak üzere süre talep etti.

Sanık avukatları, mütalaanın göz önünde bulundurularak, delillerinden toplanmasını ve bazı sanıkların tahliyesini istedi.

Maktul ailelerinin avukatlarından Murat Sadak, mütalaa karşı sanık müdafilerinin istediği süre verilmesini kabul ettiklerini belirterek, "Bu aşamada, sanıkların tutukluluk hallerini devamına ve özellikle mahkumiyet kararı talep edilenler de dahil olmak üzere tutuksuz sanıkların da tutuklanmalarının talep ediyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, sanık ve müdafilerin istediği sürenin verilmesini ve tutuklu sanıklarını tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.