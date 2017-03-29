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YAŞLI ADAM ÖNÜNE ÇIKANI BÖYLE DEVİRDİ

Yaşlı adam önüne çıkanı böyle devirdi

Kartal'da park yeri yüzünden çıkan kavgada kendisine tekme atmaya çalışan genci tek yumrukla yere seren yaşlı adam, akıllara İrlandalı boksörü getirdi.

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Kartal'da bir iş yeri sahibi, dükkanının önüne park ettiği için kendisinden yaşça oldukça küçük olan araç sahibiyle tartışmaya başladı. Genç sürücü aracını dükkan önünden kaldırmayınca büyüyen tartışma, kısa süre sonra tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Araç sahibi genç iş yeri sahibine tekme atmaya çalıştı. Yaşlı adam ise tek yumrukla genci yere devirdi. Yerden sinirli bir şekilde kalkan araç sahibi, kendisine yumruk atan şahsa doğru koşarak yumruk ve tekmelerle saldırdı. İş yeri sahibi aldığı darbelerle yere yığılırken, tartışma vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, yaşlı adamın kendisinden yaşça oldukça küçük şahsı tek yumrukla devirmesi akıllara İrlandalı boksörü getirdi.
İstanbul Aksaray'da esnaf ile kavga eden Kuveyt asıllı İrlandalı boksör Mohammed Fadel Dobbous tek yumrukla kendisine saldıran esnafı yere sermiş, kavga görüntüleri hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

İHA
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