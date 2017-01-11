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YAŞLI ADAMIN ACI SONU

Yaşlı adamın acı sonu

Antalya Manavgat'ta bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hacıobası Mahallesi Kulaçlar mevkiinde Mustafa Kulaç'a ait 2 katlı müstakil bir evde dün gece bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ve evin tamamen ahşap ve çıra olması nedeniyle büyüyen yangına komşuların ihbarıyla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülürken 84 yaşındaki Mustafa Kulaç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangının evin ön bölümünden başladığı, yaşlı adamın evin arka bölümüne kaçarak arka kapıdan çıkmak isterken yandığı belirlendi.

Yaşlı adamın acı sonu

Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemenin ardından Kulaç'ın cesedi önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

4 çocuk babası Mustafa Kulaç'ın 2016 yılı Temmuz ayında eşini kaybettiği ve evde tek başına yaşadığı belirtildi.

İHA
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