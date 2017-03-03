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YAŞLI ADAMIN KORKUNÇ ÖLÜMÜ

Yaşlı adamın korkunç ölümü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir alışveriş merkezinin 4'ncü katından düşen 65 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

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Olay dün saat 12. 30 sıralarında Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi üzerinde bulunan Yakut Plaza İş Merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş merkezinin 4'ncü katında esnaf olan oğlunu ziyarete gelen Vasfi Keleş (65) daha sonra katta bulunan diğer mağazalara uğradı. Bir süre sonra da katta yürürken rahatsızlanan Keleş, demir korkuluklara dayanarak destek almaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Vasfi Keleş, 4'ncü kattan düşerek yaklaşık 20 metreden yere çakıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Keleş'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ve savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından ceset hastane morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yaşlı adamın korkunç ölümü

İHA
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