Yatağında başından vurulmuş halde vuruldu

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Bir yemek firmasında ustabaşı olarak çalışan Gökhan İmer'in (33) sabah işe gelmemesi üzerine kendisine ulaşamayan iş arkadaşları, durumu babası Hayati İmer'e bildirdi.

Pazarda balık tezgahı bulunduğu öğrenilen baba İmer, oğluyla telefonla irtibat kuramayınca diğer oğlu Hidayet'i, Gökhan İmer'in yaşadığı eve gönderdi.

Hidayet İmer, eve geldiğinde kardeşinin öldürüldüğünü gördü. İmer, burada karşılaştığı kardeşinin ev arkadaşı M.U.'yu (27) darbetmeye başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırdıktan sonra M.U.'yu gözaltına alarak, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürdü.

Başından tek kurşunla vurulmuş

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, Gökhan İmer'in yatağında başından vurulduğunu belirledi. Olayda kullanılan silah ile boş kovan ise bulunamadı.

Gökhan İmer'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bir süre önce eşinden boşandığı belirtilen Gökhan İmer'in, pazarlarda balıkçılık yaptıktan sonra ustabaşı olarak yemek fabrikasına girdiği, bir süredir de iş arkadaşı M.U. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.