YATAĞINDAN 20 MİLYON DOLAR ÇIKTI !

Yatağından 20 milyon dolar çıktı !

Dolandırıcılık suçlamasıyla ABD'de tutuklanan Brezilyalı Rocha'nın evinde 20 milyon dolar ele geçirildi.

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ABD'de tutuklanan Brezilyalı Cleber Rene Rizerio Rocha'nın evine baskın yapan polis, yatağın altında büyük miktarda para buldu.

YATAĞIN İÇİNE GİZLENMİŞ 20 BİN DOLAR

Polis, uluslararası dolandırıcılık komplosuyla ve kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Rocha'nın ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir apartman dairesinde bulunan evini aradı.

Yapılan aramada yatağın içinde gizlenmiş 20 milyon dolar bulundu. Paranın, TelexFree ismiyle 2012 ile 2014 arasında telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren ama aslında 5 milyar dolarlık bir saadet zinciri olduğu ortaya çıkan şirketin mağdurlarından toplandığı ve aklanmaya çalışılan paraların bir kısmı olduğu tahmin ediliyor.

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