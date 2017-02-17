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YATAK GÖRÜNTÜSÜ O İSME Mİ AİT ?

Yatak görüntüsü o isme mi ait ?

Birkan ve Esmira'ya ait olduğu iddia edilen yatak görüntüsü olay yarattı

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Birkan ve Esmira'ya ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Zuhal Topal'la programındaki Birkan ve Esmira'nın şoke eden görüntüleri...

Skandalları ile gündeme gelen izdivaç programında damat adaylarından Birkan ve Esmira'ya ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birkan'ın bu ikinci yatak görüntüleri...

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Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında bir skandal daha gerçekleşti.
 
Daha önce damat adaylarından Birkan ve Sevgi'nin yatak görüntüleri ortaya çıkmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

BU KEZ ESMİRA VE BİRKAN'IN YATAK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
 
Şimdi benzer bir skandal daha yaşandı. Bu kez ortaya çıkan ve sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğraftaki kişilerin damat adayı Birkan ve gelin adayı Esmira olduğu öne sürüldü.
 
GÖZLER KANAL YÖNETİMİNDE
 
Kanal yönetiminin konuyla ilgili ne açıklama yapacağı şimdiden merak konusu...
 
İşte sosyal medyada dolaşan o kare;

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 DAHA ÖNCE BİRKAN İLE YATAK GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN SEVGİ BAŞKA BİRİSİYLE EVLENMİŞTİ
 
Damat adayı Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi Esra Erol'un programına transfer olmuştu. Gelin adayı Sevgi Esra Erol'da Çağrı ile evlendi. Çift evlendikten sonra, bu ayın başlarında Esra Erol'un stüdyosuna geldiler ve stüdyoda birbirlerine girdiler.

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