  • İmam nikahı kıydığı eşi nüfusta teyzesi çıktı !
  • Beşiktaş'ın rakibi belli oldu !
  • Tacizcisiyle aynı evde kalıyor
  • El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 3 yaralı
  • Bakan'dan emekli promosyonunda büyük müjde

YATIRIM YAPACAKLARA DEVLETTEN BİR DESTEK DAHA

Yatırım yapacaklara devletten bir destek daha

Kalkınma Bakanı Elvan, "Yatırımcıya işin başında danışmanlık desteği vereceğiz ve bu desteğimiz üretim aşamasına kadar devam edecek." dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen "Cazibe Merkezleri İstişare Toplantısı"nda iş adamları ve sanayicilerle bir araya geldi.

Cazibe Merkezleri Programının genel koordinasyonunu bakanlığının yaptığını hatırlatan Elvan, başvuruların Yatırım Destek Ofisi ve Kalkınma Bankasına doğrudan yapılabileceğini anlattı.

"Yatırımcılarla birlikte karar vereceğiz"

Dün akşam itibariyle programa başvuran iş dünyası temsilcilerinin toplam proje tutarının 23 milyar lirayı geçtiğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Yani 23 milyar liralık bir yatırımı yapmayı taahhüt ettiler. Erzincan için de 1,5 milyar liranın üzerinde bir başvuru var. Bu da önemli bir miktar. Yatırımcıya işin başında danışmanlık desteği vereceğiz ve bu desteğimiz üretim aşamasına kadar devam edecek. Biz yatırımcılarımızla oturacağız, konuşacağız ve bu işin nasıl, ne şekilde yapılacağına birlikte karar vereceğiz. İlk kez böyle bir modeli ortaya koyuyoruz."

AA
507
-
Zekai Aksakallı için flaş karar !Zekai Aksakallı için flaş karar !
Mısır'dan İsrail'e şok teklif !Mısır'dan İsrail'e şok teklif !
Bakan uyardı ! "Vakit kaybetmeyin..."Bakan uyardı ! "Vakit kaybetmeyin..."
Kurtulmuş: "Medya ayağını denk almak durumunda"Kurtulmuş: "Medya ayağını denk almak durumunda"
CHP'li eski vekil: "Evet diyeceğim"CHP'li eski vekil: "Evet diyeceğim"
Bakan Bozdağ'dan ByLock açıklamasıBakan Bozdağ'dan ByLock açıklaması
Erdoğan idam konusunda sandığı gösterdiErdoğan idam konusunda sandığı gösterdi
Caner Erkin'den Asena için inanılmaz sözlerCaner Erkin'den Asena için inanılmaz sözler
Başbakan Yıldırım'dan çarpıcı referandum mesajıBaşbakan Yıldırım'dan çarpıcı referandum mesajı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS