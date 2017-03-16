Yavru kedi ile köpeğin ekmek kavgası

Tekirdağ'da bir işyerinin önünü kendisine mesken edinen yavru kedi, polis memurlarının önüne koyduğu ekmeği, gelen köpeğe kaptırmamak mücadele verdi.

Tekirdağ'da TOKİ Kavşağı yakınlarında bir işyerinin bir kedi yavrusu, bir işyerinin önünü kendisine mesken edindi. Bölgedeki uygulama noktasındaki polis memurları, yemek için kendilerine getirilen kumanyadan kediye de verdi.

Tam bu sırada gelen bir sokak köpeği, kedinin önündeki ekmeğe yöneldi. Yavru kedi de tüylerini kabartarak köpeğe karşı koydu. Havlayan köpeğe karşı cesaret sergileyip ekmeği yedirmeyen yavru kedinin mücadelesi, çevresindekiler tarafından ilgisiyle izlendi. Köpek, yavru kedinin karşı koyması üzerine dönüp uzaklaştı.