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YAVRU KEDİ İLE KÖPEĞİN EKMEK KAVGASI

Yavru kedi ile köpeğin ekmek kavgası

Yavru kedi, yiyeceğini vermemek için köpeğe böyle karşı koydu.

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Tekirdağ'da bir işyerinin önünü kendisine mesken edinen yavru kedi, polis memurlarının önüne koyduğu ekmeği, gelen köpeğe kaptırmamak mücadele verdi.

Tekirdağ'da TOKİ Kavşağı yakınlarında bir işyerinin bir kedi yavrusu, bir işyerinin önünü kendisine mesken edindi. Bölgedeki uygulama noktasındaki polis memurları, yemek için kendilerine getirilen kumanyadan kediye de verdi.

Yavru kedi ile köpeğin ekmek kavgası

Tam bu sırada gelen bir sokak köpeği, kedinin önündeki ekmeğe yöneldi. Yavru kedi de tüylerini kabartarak köpeğe karşı koydu. Havlayan köpeğe karşı cesaret sergileyip ekmeği yedirmeyen yavru kedinin mücadelesi, çevresindekiler tarafından ilgisiyle izlendi. Köpek, yavru kedinin karşı koyması üzerine dönüp uzaklaştı.

Yavru kedi ile köpeğin ekmek kavgası

Yavru kedi ile köpeğin ekmek kavgası

DHA
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