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YAVRU KEDİYİ BESLERKEN ŞEHİT OLDU

Yavru kediyi beslerken şehit oldu

Dün akşam Şanlıurfa'da gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın lojmandaki kedi yavrusunu beslemek isterken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın lojmandaki yavru kediyi beslemek isterken evden çıktığı sırada bina koridorunda hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki  terör saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın, lojmandaki yavru  kediyi doyurmak isterken evden çıktığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 

Baba Mustafa Günak (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan  duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
 
Terör saldırısının meydana geldiği Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar  Sitesi'nde uzun süredir oturduğunu anlatan Günak, yaklaşık 12 yıldır katip olarak  görev yaptığı ilçede çok samimi dostluklar kurduklarını söyledi.
 
Üç çocuğundan en büyüğü olan Ahmet'in bir aydır sitedeki yavru kediyi  beslediğini anlatan Günak, akşam yemeğinin hemen ardından oğlunun kediye mama  vermek için evden çıktığını ifade etti.
 
Zemin katta oturduklarını ve oğlunun apartman boşluğundayken meydana  gelen patlamada şehit olduğunu kaydeden Günak, şöyle devam etti:
 
"Oğlumun da yanımızda olduğu akşam yemeğini ailecek yedik. 'Babacığım  lojmandaki yavru kediye sütlü ekmek götüreceğim' dedi. Ben de 'götür oğlum'  dedim. Lojmanda bulunan ve aç olan bir kedi yavrusuna sütlü ekmek götürürken  patlama oldu, bir daha eve gelemedi. Koridorda üstüne biraz taş falan yığılmıştı.  Ben de koridora girerken ilk başta göremedim sonra ışıklar biraz aydınlanınca  gördüm. Baktım ki oğlum şehit olmuştu. Lojmanın tam ortasındaydı. Benim oğlum  şehit oldu. Vatanımız sağ olsun."

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Günak, biri 6, diğeri 4 yaşında iki oğlu daha bulunduğunu ve patlamada  ailenin diğer üyelerinde herhangi bir sorun oluşmadığını kaydetti.
 
"Polis ve bekçileri çok severdi"
 
Herkesle kolayca iletişim kurabilen bir yapıda olan oğlunun  mahalledekiler ve okul arkadaşları tarafından çok sevildiğini aktaran Günak,  çocuğunun özellikle sitedeki polis ve bekçilerle samimiyeti bulunduğunu ve onları  çok sevdiğini dile getirdi.
 
Günak, "Oğlum dışarıda gezmeyi çok severdi. Sürekli polis ve  bekçilerin yanına giderdi. Akşamları genelde onlarla sohbet ediyordu." dedi.
 
Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi önünde dün  akşam yaşanan terör saldırısında 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim  Kete şehit olmuş, 15 kişi yaralanmıştı.

AA
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