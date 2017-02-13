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YAVRU KÖPEĞİ KURTARMA ÇALIŞMALARI 8. GÜNÜNDE

Yavru Köpeği Kurtarma Çalışmaları 8. Gününde

Beykoz'da 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpek için çalışmalar sürüyor.

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İstanbul Beykoz’da sondaj için açılan 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

Beykoz, Dereseki Mahallesi’nde kuyuya düşen yavru köpeği kurtarma çalışmaları yoğun kar yağışı altında devam ediyor.

Zor hava şartlarına rağmen itfaiye ekipleri, AFAD, veterinerler ile hayvanseverler, köpeği düştüğü kuyudan çıkarmak için 8 gündür aralıksız çalışıyor.

Kuyuya düşen yavru köpek 8’inci gününde de kurtarılmayı beklerken, AFAD ekipleri sürekli farklı yöntemler kullanarak köpeği kuyudan çıkarmaya çalışıyor.

Köpeği kurtarma çalışmalarını yakından inceleyen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Arkadaşlarımız ellerinden gelen tüm metotları kullanıyorlar. Yeni yeni yöntemler deniyorlar. Hayvanı yukarı çekmek için çalışıyorlar. Ama hayvan yapılan bu çalışmalara pek cevap vermiyor, atılan tuzakların hiçbirisine gelmiyor. O tuzaklarla hayvanı irtibatlandırmadan yukarı çekmek şansı hiç yok. Bekliyoruz, arkadaşlar yeni metotlar denemeye çalışıyorlar. Daha tecrübeli olan yerlerden bilgi aktarımı yapmaya çalışıyorlar. Arkadaşlarımız büyük gayretle köpeği kurtarmak için emek gösteriyorlar. İnşallah o kadar emek bu boşa gitmez. Bu hayvanı kurtarmak nasip olur” dedi.

İHA
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