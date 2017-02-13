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''YAVUZ SELİM'İN KAFTANINI FETÖ'YE GİYDİRECEKLERDİ''

''Yavuz Selim'in kaftanını FETÖ'ye giydireceklerdi''

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, katıldığı programda çarpıcı iddialarda bulundu.

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Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, TGRT Haber'de "Tarih ve Medeniyet" programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şimşirgil "Darbe başarılı olsaydı Yavuz Selim'in kaftanını FETÖ'ye giydireceklerdi'' dedi.

Osmanlı’da ilk halife Yavuz Sultan Selim Han’ın vasiyetinde de yer alan ‘çamurlu kaftanı’ “FETÖ’ye giydireceklerdi” diyen Şimşirgil, “Halifelik şuan TBMM uhdesinde. 10 sene önce hep halifeliği konuşurlardı, ‘Halifelik gelebilir’ diye. Bu millet halifeliğe alıştırıldı. Çünkü ilk dönemlerde milletvekillerinin çoğu FETÖ’dendi. Cumhurbaşkanımız bunları biçti, son seçimde ise tamamen temizlendi.

Yavuz Selim'in kaftanını FETÖ'ye giydireceklerdi

FETÖ’den 200 tane vekil ismi gönderilmişti. Diğer partilerdekileri de bunlara katın. 15 Temmuz başarılı olduğu gün Meclis’in FETÖ’cü milletvekilleri TBMM’deki halifeliği ortaya koyacaklardı. Ve bu kişi de Yavuz Selim Han’ın kaçırılmış olan kaftanını giyerek gelecekti.” dedi.

İHA
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