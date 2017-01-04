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YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE KAMYONCU EYLEMİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kamyoncu eylemi

Hafriyat kamyonları, mazota yapılan zam ve usulsüz ceza kesildiğini iddia ederek eylem yaptı.

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Çekmeköy bağlantı yolunda trafiği yaklaşık 20 dakika yolu kapatarak yapılan uygulamaları protesto ettiler. Ardından kamyoncular yavaş ilerleyerek trafiği aksamasına neden oldu. Trafik polisleri ise eylem yapan kamyoncuların plakalarını görüntüleyerek ceza uyguladı. 

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