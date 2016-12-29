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YAYA, KORNA ÇALAN ŞOFÖRÜ BACAKLARINDAN VURDU

Yaya, korna çalan şoförü bacaklarından vurdu

Yaya geçidi üzerinde bekleyen bir kişinin tartıştığı minibüs sürücüsünü tabancayla vurma anı güvenlik kamerasında.

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Bursa'da yaya geçidi üzerinde bekleyen bir kişinin tartıştığı minibüs sürücüsünü tabancayla vurma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaya geçidinden geçtiği sırada daha hızlı geçmesini söyleyen minibüs şoförünü, çantasından çıkardığı tabanca ile bacaklarından vuran kimliği belirsiz kişi, hiçbir şey olmamış gibi tabancasını çantasına koyup yoluna devam etti.

Yaya, korna çalan şoförü bacaklarından vurdu

Edinilen bilgiye göre olay Yıldırım İlçesi Namazgah Caddesi üzerinde dün öğleden sonra 16:45 sıralarında yaşandı. Engin E. isimli servis şoförü iddiaya göre cadde üzerindeki yaya geçidinden geçen kimliği belirsiz bir kişiyi daha hızlı geçmesi için uyardı. Sürücü ve yaya arasında tartışma çıktı. Minibüsün camını açıp kendisine bir şeyler söyleyen sürücüye sinirlenen kimliği belirsiz yaya çantasından çıkardığı tabancayı pencereden içeriye sokup Engin E.'nin ayaklarına ateş etti.

Yaya, korna çalan şoförü bacaklarından vurdu

Soğuk kanlı tavırlarıyla dikkat çeken kimliği belirsiz yaya, hiçbir şey olmamış gibi silahını çantasına koyup yoluna devam ederken ayaklarından yaralı sürücü kendisini vuran yayanın peşinden koşmak istese de bir süre sonra yürüyemeyince kanlar içerisinde yere yığıldı. Engin E. , çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağarılan 112 Ambulansıyla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan silahlı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaya, korna çalan şoförü bacaklarından vurdu

Olaydan sonra araştırma başlatan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerasına yakalanan kimliği belirsiz kişinin peşine düştü.

Yaya, korna çalan şoförü bacaklarından vurdu

İHA
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