Yaz lastiğine ne zaman geçilmeli ?

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Daha üstün performans ve güvenli bir sürüş için yaz lastiklerine zamanında geçiş önemlidir. Sıcaklıkların 7 derecenin altına düştüğü bölgelerdeki sürücülerimiz hemen yazlık lastiklerine geçmesin." dedi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kara yollarında zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibarıyla sona erdiğini anımsattı.

Kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık 2016 ile 1 Nisan 2017 arasında olduğunu hatırlatan Kurt, yaz lastiğine geçilirken artı 7 derece sınırına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bazı bölgelerde halen kar yağışı ve hava sıcaklıklarının artı 7 derecenin altında olduğuna dikkat çeken Kurt, doğru zamanda doğru lastiklerin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kış lastiği kullanımını önemsediklerini anlatan Kurt, konuşmasına şöyle devam etti:

"Daha üstün performans ve güvenli bir sürüş için yaz lastiklerine zamanında geçiş önemlidir. Sıcaklıkların 7 derecenin altına düştüğü bölgelerdeki sürücülerimiz hemen yazlık lastiklerine geçmesin. Son yıllarda kış lastiği konusunda artan farkındalık, kış lastiği tercihinde de önemli bir artış sağladı. 1 Nisan tarihi itibarıyla sürücüler, kış lastiklerini çıkararak yaz lastiklerine geçiyor. LASİD olarak yaz lastiğine geçerken bölgesel olarak artı 7 derece eşiğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Isınan havayla birlikte kış lastikleri artı 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ve kış koşullarında sürücülere sağladığı avantajlarını yitirebilir.''

Lastiğin bir araçta insanları hayata bağlayan en önemli parçalardan biri olduğuna dikkat çeken Kurt, doğru olmayan lastik seçimi ve kullanımının, trafik kazalarına yol açabileceğini vurguladı.

Doğru lastiğin araca ve mevsime uygun lastik olduğunu anlatan Kurt, ''Doğru lastik güvenli sürüşün baş şartıdır. Kış lastikleri artı 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarına uygun tekniklerle donatılmıştır. Lastiğin yolla temas eden sırt bölgesinin karışımı yaz lastiğine göre farklıdır. Oluk sayısı daha çok ve daha geniştir; ayrıca tutunmayı artıran kılcal kanallar eklenmiştir. Bütün bu özellikleri sayesinde kış lastiklerinde yaz lastiklerine oranla daha yüksek yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sağlanır.'' şeklinde konuştu.

Kurt, kış lastiği kullanımı ile trafik kazalarında da ciddi anlamda bir düşüş yaşandığını dile getirdi.

Lastikler serin ortamda saklanmalı

Kurt, yaz lastiğine geçildikten sonra kış lastiklerin serin ve kuru ortamda saklanması gerektiğini bildirdi.

Lastiklerin, nemli, ıslak ve rutubetli ortamlarda kesinlikle saklanmaması gerektiğini dile getiren Kurt, lasti̇kleri̇n tesi̇sat boruları ile temasının önlenmesi gerektiğini aktardı.

Kurt, lastik saklanırken şunlara dikkat edilmesi gerektiğini anlattı:

''Güneş ışınlarıyla yüksek mor ötesi ışın içeren güçlü yapay ışınların ürün üzerine gelmesi önlenmelidir. Lastiğinizi güçlü olmayan yapay ışık altında saklamalısınız. Depo zemini, betondan düzgün yapılmış olup, temiz olarak muhafaza edilmelidir. Lastikler mümkün ise dik olarak ve yan yana, değil ise üstünde 8 adetten daha fazla olmamak ve zaman zaman üstteki alta mantığıyla yer değiştirilerek istiflenmeli, yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmelidir. Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç yüzünden kalıcı deformasyona maruz bırakmamaya özen gösterin. Lastiğinizi oda sıcaklığında saklamalısınız. Depo ortamı mümkün olduğunca serin, kuru ve havalandırılmış olmalıdır. Nemli, ıslak veya rutubetli ortamlarda kesinlikle saklanmamalıdır. Lastiklerinizi; solvent, yakıt, asit gibi kimyasalların bulunduğu depolarda ve kıvılcım çıkarabilecek makinelere yakın depolamayın. Ürünlerin tesisat boruları ve radyatörlerle doğrudan teması önlenmelidir.''