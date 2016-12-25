Yaz saati uygulamasına karşı 110 bin imza

Türkiye’de yaz saati uygulamasına devam edilmesinin olumsuz etkileri olduğu savunularak başlatılan bir kampanyada toplanan imzaların sayısı 110 bini buldu.

Bakanlar kurulu kararı ile Avrupa ülkelerinin aksine 29 Ekim’i 30 Ekim’e bağlayan gece saatlerde değişiklik yapılmadı. Türkiye’de yaz saatinin devam etmesi sonucu özellikle Batı illerinde yaşayanlar işe gün ağarmadan işe gitmek zorunda kalmaktan yakındı. İstanbul'da toplu ulaşımda önemli merkezlerden biri olan Avcılar, Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonları'nda gün ağarmadan büyük kalabalık görülüyor. İstanbul’da halen sabah ezanı saat 07.20’de okunurken uzak semtlerdeki işlerine gitmek zorunda kalanlar bundan Avcılar'da metrobüse binip işlerine gidebilmek için 1.5-2 saat öncesinden uyanmak zorunda kaldıklarını anlattılar.