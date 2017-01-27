Yaz saati uygulmasına devam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin’in yaz saati uygulamasına ilişkin bilgi edinme başvurusuna gönderilen yanıtta, “Yapılan çalışmalar neticesinde, yaz saati uygulaması tasarruf getirmiştir. Uygulamanın 5 ay boyunca sürdürülmesi ile mesai saatleri için daha fazla aydınlık sağlandığı tespiti elde edilmiştir. Özellikle İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde akşam havanın geç kararması ve tüm ülke genelinde iş çıkışlarının aydınlıkta gerçekleşmesinden dolayı asayiş açısından olumlu etki sağlanmıştır” denildi.



Milliyet gazetesinden Meriç Trafolar'ın haberine göre yanıtta, yaz saati uygulamasına ilişkin olarak, “Yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi kararı, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilimsel çalışma neticesinde alınmıştır. Söz konusu rapor, bilimsel çalışmalarla, yaz saati uygulamasının 1 ila 2.5 milyar TL’ye kadar tasarrufun yanında, sosyal, toplumsal ve psikolojik olumlu sonuçlar öngörmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, yaz saati uygulaması tasarruf getirmiştir. Uygulamanın 5 ay boyunca sürdürülmesi ile; 8:30-17:30 mesai saatleri için 64 saat 24 dakika, 8:00-17:00 mesai saatleri için 46 saat 21 dakika, daha fazla aydınlık sağlandığı tespiti elde edilmiştir” denildi.



Yanıtta, “Aydınlık sürelerinin artışı, sosyal ve psikolojik olarak olumlu etki sağlamıştır. Özellikle güvenlik konusunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmamış, aksine özellikle İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde akşam havanın geç kararması, ve tüm ülke genelinde iş çıkışlarının aydınlıkta gerçekleşmesinden dolayı asayiş açısından olumlu etki sağlanmıştır” ifadesi kullanıldı.



Yanıtta, BOTAŞ’ın doğalgazda azaltmaya gidebildiği, ancak bu durumun elektrik üretimini etkilemediği belirtildi.