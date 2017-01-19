Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde istenen ceza belli oldu

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde silahla vurarak öldüren şüpheli Sinem Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

"Melekler ile Yaşamak" kitabının yazarı Beki İkala Erikli (48) 16 Aralık 2016'da Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı'ndaki Saadet Apartmanı'nda seminer vereceği ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada, bina içinde bulunan Sinem Koç isimli şüpheli tarafından 3 kurşunla öldürülmüştü.

Olayın ardından kaçan ve annesinin polisi arayarak ihbar etmesi üzerine Küçükçekmece'deki evinde yakalanarak gözaltına alınan Sinem Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak gözlem altına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Soruşturma Bürosu tarafından Sinem Koç'a yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Sinem Koç'un "tasarlayarak kasten öldürme" ve "2463 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Sinem Koç ifadesinde ne demişti?

Savunmasında, cinayeti işlemesi için kimsenin kendisine telkinde bulunmadığını, olayı kendi planladığını belirterek, "Ben Beki İkala Erikli'nin seminerlerine daha önce katılmıştım. Daha sonra şeytan ve diğer varlıkları görmeye başladım. Son iki aydır uyuyamıyordum. Kendisini öldürerek benim gibi birçok kişinin aynı problemleri yaşamasını engellemiş oldum" demişti.