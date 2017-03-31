Yazar Beki İkala Erikli'nin katilinden şok sözler

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Sinem Koç, hakim karşısına çıktı.

Sinem Koç savunmasında, Koç, "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç getirildi. Öldürülen Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli ve kardeşi Davit Çukran da duruşmada hazır bulundu. Sanık Sinem Koç kimlik sorgusunda, adresini bilmediğini, işletmeci olduğunu ve aylık 30 bin lira geliri olduğunu söyledi.

Sinem Koç savunmasında, kitapta bazı mesajlar vardı. Meleklerin bize mesaj verdiği, bu mesajlara kendinizi açın, gözünüzün takıldığı şeylere dikkat edin deniliyordu. Ben de kitaptaki mesajlardan etkilenerek bir sene boyunca arabama atlayıp çevremde mesajlar aramaya başladım.

Mesela 'Adalet mülkün temelidir' yazısını görünce, kendime adaletli olmayı telkin ettim. 'Mutluluklar' yazısını görünce eski erkek arkadaşım bir başkasıyla mutlu mu düşüncelerine girdim. Ruhlar görüyordum. Karanlık varlıkları örümcek olarak algıladım. Örümcekler vücudumda geziyordu. Tükürdüğü hissine kapıldım. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim.

Dolayısıyla kitaptan kötü etkilendim. Şu anda ağzımı açıp kapatmadan düşünemiyorum. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı müvekkilinin akıl hastalığı olduğunu belirterek bu hususta rapor alınarak tutukluluk hali kaldırılarak bir sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasını talep etti.

Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli, 2009 yılında Türkiye'ye dönüş yaptıklarını belirterek "Eşim Meleklerle Yaşamak kitabını yazdı. İlk basımında 100 bin sattı. Bugüne dek hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bu işi böylesine yapan kişinin aklı dengesinin yerinde olmamasını düşünemiyorum. 26 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim. 14 yaşında çocukla ortada kaldık. Tüm hayallerimiz yıkıldı. İçimiz rahat değil. Şikayetçiyim. Hukuk yerini bulsun" dedi.

"KARDEŞİMİ SOĞUKKANLILIKLA ÖLDÜRDÜ"

Duruşma sonrasında öldürülen Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli ve kardeşi Davit Çukran avukatlarıyla birlikte adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Davit Çukran, "Benim kardeşimi soğukkanlılıkla bilerek planlayarak öldürdü. Kendisine deli süsü vermeye çalışıyor. İyiyi oynamaya çalışıyor. Akli dengesizlik kisvesi altında bu yaptığı işin cezai ehliyetinden kurtulmaya çalışıyor. Biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden uzman hocaların 4 kişinin imzasıyla rapor aldık. Bu kişinin kişilik bozukluğu olduğu, kardeşime taktığını, kardeşime hedefine koyduğunu ve onu planlayarak düşünerek 4 aylık bir takip sonucunda profesyonelce bir takip sonucu öldürdüğü tespit edildi. Biz mahkemenin bu konudaki kararına güveniyoruz. Fakat bu konunun sonuna kadar delilik kisvesi altına gizlenmeden açığa çıkarılmasını rica ediyoruz. Talep ediyoruz. Kanunun vereceği ceza müebbet, onu istiyoruz" dedi.

"HAK HUKUK YERİNİ BULSUN İSTİYORUZ"

Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli ise eşinin Meleklerle Yaşamak kitabının çıktıktan sonra ilk bir yıl içinde 100 bin sattığını, milyonlarca takipçisi olduğunu belirterek "Biz böyle durumla hiç karşılaşmadık. Neden, niçin bilemiyorum ama şu anda konumuz buradaki Sinem Koç'un yaptıkları. Tabii kabul edilebilir değil. Bir şekilde hak hukuk yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.