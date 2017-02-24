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YAZDIKLARI SENARYO BAŞLARINA İŞ AÇTI

Yazdıkları senaryo başlarına iş açtı

İzmir'de terör konusunu işleyip kısa film çekmek isteyen öğrenciler hakkında işlem yapıldı.

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde beline sardığı silindir karton kalıp ve kablo görünümlü bantlarla banliyo istasyonunda kısa film çeken öğrenciler hakkında işlem yapıldı.

Karşıyaka ilçesindeki lisede eğitim gören 2 öğrenci, okullarında duyurusu yapılan yarışma için İZBAN banliyo istasyonunda kısa film çekimine başladı.

Öğrencilerden biri, terörü konu alan kısa filmin senaryosu gereği beline sardığı, kablo görünümü verdiği bantlarla kaplı silindir şeklindeki kartonlarla istasyona geldi, diğeri de kamerayla çekim yaptı.

Bu arada, İzmir Emniyet Müdürlüğünün toplum güvenliğini artırmak için bir süre önce başlattığı "yürüyen polis" uygulaması kapsamında istasyon bölgesinde yaya devriye görevi yapan çevik kuvvet polisi, bele sarılı kartonun vatandaşları tedirgin edebileceği düşüncesiyle öğrencileri uyardı.

Polis, gözaltına aldığı öğrencileri Çarşı Merkez Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Öğrencilerin ifadelerinde, okul yönetimince verilen ödev için çalışma yaptıklarını ve böyle bir durumun başlarına geleceğini bilemedikleri için izin almayı düşünemediklerini söyledikleri öğrenildi.

Öğrencilerin ifadeleri doğrultusunda okul müdürü ve yardımcısının da ifadesine başvuruldu.

Öğrenciler ile okul müdürü ve yardımcısı, "tedbirsizlikle halkı paniğe sevk etmek" suçlamasıyla haklarında yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA
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