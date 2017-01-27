Yeğen cinayetinde büyük sır !

İzmir'in Çiğli ilçesinde önceki gün yaşanan cinayet ve intiharın sırrı araştırılıyor. Polis, amcanın yeğenini öldürüp intihar etmesi olayında cep telefonu ve evde bulunan uyuşturucu üzerinde duruyor.

İzmir'de 2005 yılında 24 yaşındaki Turan Sert, iddialara göre uyuşturucu satışından kaynaklanan alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, Muhammet Özütok'u öldürdü. Yakalanıp tutuklanan Sert, cezaevine gönderildi.

SOYİSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Cinayet suçlamasıyla hapse düşen Turan Sert'in ağabeyi, kızlarını beladan uzak yetiştirmek istediği için mahkemeye başvurarak, soyadlarını "Soyuipek" olarak değiştirdi. Cinayetin işlendiği tarihte henüz 11 yaşında olan Şeyma, yeni taşındıkları mahallede ve yeni okulunda "Şeyma Soyuipek" olarak tanındı. Çevresinde çok sevilen ve arkadaş canlısı olarak bilinen Şeyma, liseden sonra çalışma hayatına atıldı, Adnan Menderes Havalimanı'ndaki bir kafede kasiyer olarak çalışmaya başladı.

Yıllar geçti, amca Turan Sert, 11 yıl kaldığı cezaevinden beş ay önce tahliye edildi.

AMCA-YEĞEN GÜNLÜK EV KİRALADI

Şeyma ile amcası, üç gün önce Çiğli'de bir emlakçı aracılığıyla günlük ev kiraladı. Öğlen saatlerinde Egekent 8846 Sokak 3 Numaralı apartmandaki dairenin anahtarlarını alan amca-yeğene emlakçı, evsahibinin işte olduğunu, akşam buluşup eve geleceklerini ve kira kontratını imzalayacaklarını söyledi. Ama o kontrat imzalanamadı. Akşam saatlerinde evsahibiyle emlakçı, daireye gidip zili çaldı, ancak kapı açılmadı. Televizyonun sesi sonuna kadar açılmıştı. Anahtar kapının arkasına takılı olduğu için kapıyı yedek anahtarla da açamadılar. İçeride birilerinin bulunduğunu, ancak kapıyı açmadığını fark eden evsahibi ve emlakçı, durumdan şüphelenerek polisi aradı.

YEĞENİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp içeri girdiğinde, önce salonda yerde bir kadın cesediyle karşılaştı. Göğsünden tek el ateş edilerek vurulan kişi, Şeyma Soyuipek'ti. Yatak odalarına giden holde ise Turan Sert, başından vurulmuş halde, yanında 7.65 milimetre çapında bir tabancayla ölü yatıyordu. Dedektifler, Turan Sert'in, Şeyma Soyuipek'i öldürüp ardından intihar ettiğini açıkladı.

DAİREDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Yeni Asır'ın haberine göre, daha henüz o gün kiralanan dairede araştırma yapan ekipler, bir miktar esrar ile amfetamin adlı uyuşturucu madde buldu. Bir de amfetamin için kullanılan basit bir cihaz... Amfetamin, sentetik bir uyuşturucu ve çeşitli psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanıldığı için temin edilmesi kolay. Bu nedenle de yasa dışı en sık kullanılan uyarıcılar arasında yer alıyor. Amfetaminin yan etkisi ise şizofreni benzeri psikozlara neden olması. Amfetamin kullanan biri, kendi kafasında kurduğu şeyleri gerçekmiş gibi değerlendirebilir. Aşırı kıskançlık ya da büyüklük hezeyanlarına kapılabilir. Ayrıca gaipten sesler duyar, burnuna kötü kokular gelebilir, kimsenin görmediği varlıkları gördüğünü iddia edebilir. Yani, olmayan şeyler duyar, görür ve onların gerçek olduğuna inanır.

ANLIK SANRI VE CİNAYET

Cesetler savcının incelemesinin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, haber, internet sitelerine "Amca, yeğenini vurup intihar etti" başlıklarıyla düşmeye başladı. Herkes cinayetin neden işlenmiş olabileceği sorusunun yanıtını arıyordu. Dedektifler, acı haberle yıkılan aile bireylerini sorgularken, yanıtını aradıkları ilk soru, ikilinin neden günlük ev kiraladığıydı. Bu arada, Şeyma'nın son zamanlarda uyuşturucu kullanmaya başladığı ileri sürüldü. Belki de hapisten çıkan amca Turan Sert, yeğenini bu illete alıştırmıştı. Daireyi kiralayan ikili, uyuşturucu kullanmış, bu sırada amca amfetamin nedeniyle psikoza girmiş, tartışmaya başladığı yeğenini öldürmüş, birkaç saat sonra kendine geldiğinde yeğenini öldürdüğünü fark ederek kendi canına kıymıştı. Bu iddianın doğru olup olmadığı, adli tıp incelemesinin ardından netleşecek.

CEP TELEFONLARI ARAŞTIRILIYOR

Cinayet bürosu dedektifleri, ikili arasında bir gönül ilişkisi olabileceğinden de şüpheleniyor. Bunun için her ikisinin de cep telefonları inceleme altına alındı. Tüm mesajları, Facebook ve Messenger yazışmaları en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Ama bu ihtimalin oldukça zayıf olduğu da belirtiliyor. Sert ve Soyuipek'in aile ve diğer ilişkileri de mercek altına yatırıldı. Bir ipucu, cinayet soruşturmasının seyrini değiştirebilir.

FACEBOOK'TA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Cinayetin ardından Şeyma Soyuipek'in Facebook sayfasındaki bir paylaşımı da dikkat çekiciydi. Şeyma, "Yeni kitabım bakalım ne zaman bitireceğim" notuyla Murat Güloğlu'nun Alfa Yayınları'ndan basılan "Akıl sevabı kalp günahı sever-Benim adım günah" adlı kitabın kapağını paylaştı. Şimdi polis, bu bilgiler ışığında olayın gizemini aydınlatacak.