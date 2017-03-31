Yelkenliyle dünya turuna hazırlanıyor

Almanya, İsviçre, Avusturya ve Hollanda'dan Türkiye'ye turist gönderen Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerinden Bentour'un sahibi turizmci Kadir Uğur, önümüzdeki ağustos ayında den yelkenli tekneyle dünya turuna çıkacak. Etkinlik, ülke tanıtımı için de kullanılacak.

Avrupa'nın birçok ülkesinden özellikle turizm basın yayın organlarının davet edileceği start için Kuşadası'nda hazırlıklara başlandı. Kuşadası'ndan yapılacak görkemli çıkış öncesi, davet edilen basın mensuplarına çevredeki turistik ve tarihi mekanlar gezdirilerek, bölgenin tanıtımını yapılacak. Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı'yı ziyaret eden Bentour Yönetim Kurulu üyesi ve satış direktörü Dieter Reiser ile Kuşadası'ndaki partner turizm firması MTS Globe'un Genel Müdürü Tanju İçten, etkinliğin tanıtım açısından önemli olduğunu söyledi. Yapılan toplantı sonrası organizasyonun birlikte yapılmasına karar verildi.

AMACIMIZ TANITIM

Ekonomisinin yüzde 80'nini turizm girdisi oluşturan Kuşadası'nda, turizmcilerin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Başkan Kayalı, davet edilen turizm medyasının olumlu izlenimlerle ayrılması için çaba göstereceklerini söyledi. Kayalı, "Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren en büyük Türk tur operatörü Kadir Uğur bey, sektörde 50'inci yılın doldurduğu için görevini genç nesle devrediyor. Ardından bir hayalini gerçekleştirerek Kuşadası'ndan start alarak yelkenliyle dünya turuna çıkacak. Biz de bunu değerlendirip, tanıtım için bir etkinlik haline getirmeyi düşünüyoruz. Bentour'un davetiyle Kadir beyin denize açılmasını izlemeye gelecek olan Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre gibi Avrupa ülkelerinden turizm gazetecileri için paket programlar, gezi rotaları hazırlayacağız. Üç gün boyunca ilçemizde kalacak olan basın mensuplarına, ülkelerine döndüklerinde değerlendirmeleri için çevremizdeki tarihi ve doğal güzellikleri gezdireceğiz. Tek amacımız Kuşadası'nı yurt dışında tanıtmak. Bunun için de bu fırsatı iyi değerlendirmeye çalışacağız" dedi.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Bentour Yönetim Kurulu üyesi ve satış direktörü Dieter Reiser ise Kadir Uğur'un Almanca konuşan ülkeler başta olmak üzere Avrupa'da çok saygın ve tanınmış bir turizm duayeni olduğunu söyleyerek, dünya turuna çıkmasını birçok basın yayın organının izleyeceğini kaydetti. Reiser, "Bentour yıllardır hep Türkiye'ye dönük turizm yaptı. Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Almanya'dan Türkiye'ye müşteri getiriyor. Oğlu ve ekibini yetiştirerek kendini geri çekme kararı aldı. Bunu da hayali olan bir dünya turu ile taçlandırmak istedi. Yelkenli yatı ile ilk çıkışı 16 Ağustos'ta Antalya'dan yapıp, Kuşadası'na gelecek. Burada ise dünya turuna çıkış yapacak. Gezisi yaklaşık iki yıl sürecek şekilde planlanıyor. Kadir Uğur bey Almanca konuşulan ülkelerin basınında çok takip ediliyor. Turizm basını çok ilgileniyor. Almanca konuşan Turizm basınını da buraya davet ederek bu yöreyi de tanıtmak istiyoruz. Görkemli bir start için elimizden geleni yapacağız. Başkan Kayalı ile Kadir beyin bir görüşmesinde konu gündeme geldiğinde, başkan bunu tanıtım için kullanılması teklifinde bulundu. Yani Bu start için gelecek olan gazetecilere Kuşadası ve çevresini göstererek geri döndüklerinde yazacakları anılar sunmak istediğini söyledi. Bu önerisi kabul gördü" diyerek gezinin tamamlanmasından sonra Kadir Uğur'un şirketinin onursal başkanı olacağını söyledi.

YILIN TEKNESİYLE YOLA ÇIKACAK

Dünyanın en başarılı yat tasarımcıları Judel / Vrolijk tarafından tasarlanan ve son üç yıldır dünyanın birçok ülkesinde yılın teknesi seçilen Alman yapımı "HANSE 575" ile dünya turuna çıkacak olan Kadir Uğur'a biri Türk kaptan, dört kişi eşlik edecek. Dört kabinli yelkenli, tlantik gibi zorluklarla dolu etapları geçeceği için personel profesyonellerden seçilecek. Yaklaşık iki yılını yatta geçirecek olan Kadir Uğur'a bazı etaplar da eşi de eşlik edecek. Kuşadası'ndan başlayan gezinin Almanya'da tamamlanması planlanıyor.