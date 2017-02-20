  • ''MHP tabanının %80'i 'hayır' diyor''
  • Adil Gür: ''Referandumun sonucunu onlar belirleyecek''
  • Kamu ve bankalarda 500 bin kişiye iş müjdesi
  • Referandum sonrası MHP'li Bakan iddiası
  • ''Türk'ün intikamı'' paylaşımına tepki yağıyor

YENİ AKİT'TEN MÜJDAT GEZEN İÇİN SKANDAL MANŞET

Yeni Akit'ten Müjdat Gezen için skandal manşet

Yeni Akit, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanması haberini ''Pez...nk Müjdat'a büyük şok'' başlığı ile duyurdu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kısmında yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde şişe ve plastik eldiven bulunduğu belirtildi. Şüpheli yangın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği görülüyor. Yeni Akit ise sanat merkezindeki yangını 'P.....nk' Müjdat'a büyük şok' diye duyurdu, sosyal medyadan tepki yağdı.

YENİ AKİT'TEN ÇİRKİN PAYLAŞIM

Yeni Akit ise yaşanan olayı sitesinden 'P.....nk' Müjdat'a büyük şok' başlığıyla duyurdu. Yeni Akit'in sosyal medya hesabından da yaşanan olay 'P.....nk Müjdat'a büyük şok' ifadesiyle paylaşıldı. Sosyal medyadan ise bu paylaşıma büyük tepki geldi.

1098
-
Erdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendiErdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendi
Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !
Bakan Özlü'den diktatörlük açıklamasıBakan Özlü'den diktatörlük açıklaması
Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !
Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...
Alışveriş merkezinde büyük panikAlışveriş merkezinde büyük panik
Trump'tan İsveçlileri şaşırtan sözlerTrump'tan İsveçlileri şaşırtan sözler
Tek parti iktidarlarının işsizlik rekoruTek parti iktidarlarının işsizlik rekoru
208 milyon adet 1 kuruş nerede ?208 milyon adet 1 kuruş nerede ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS