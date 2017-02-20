Yeni Akit'ten Müjdat Gezen için skandal manşet

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kısmında yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olay yerinde şişe ve plastik eldiven bulunduğu belirtildi. Şüpheli yangın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; sanat merkezi önüne gelen bir kişinin benzin döküp ateşe verdiği görülüyor. Yeni Akit ise sanat merkezindeki yangını 'P.....nk' Müjdat'a büyük şok' diye duyurdu, sosyal medyadan tepki yağdı.

YENİ AKİT'TEN ÇİRKİN PAYLAŞIM

Yeni Akit ise yaşanan olayı sitesinden 'P.....nk' Müjdat'a büyük şok' başlığıyla duyurdu. Yeni Akit'in sosyal medya hesabından da yaşanan olay 'P.....nk Müjdat'a büyük şok' ifadesiyle paylaşıldı. Sosyal medyadan ise bu paylaşıma büyük tepki geldi.