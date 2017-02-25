  • On binlerce dijital veri inceleniyor !
  • İstifasına neden olmuştu ! Adı yeni bir listede...
  • "Alo Referandum" hattı kuruluyor
  • Dünyayı karıştıracak iddia ! Medya kuruluşları dinlendi mi ?
  • ORGENERAL AKAR'DAN EL BAB AÇIKLAMASI

YENİ BABANLARA YARIM GÜN İZNİ VERİLECEK

Yeni babanlara yarım gün izni verilecek

Doğum yapan işçi ve memur annelere verilen yarım gün çalışma izni babalara da verildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Doğum yapan işçi ve memur annelere tanınan yarım gün çalışma hakkı babaya da verildi. Babalar çocuk okul çağına gelene kadar istedikleri bir zaman süresince yarım gün çalışabilecek

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlayacak tedbirler bir bir hayatımıza girmeye devam ediyor. Prim ve vergi teşviklerinin yanında çocuk sahibi çalışanların hayatını kolaylaştıran düzenlemeler de yapıldı. Hem işçi hem de memur kadınlar doğumdan sonra 6 aya kadar yarım mesai yapabilecek.

Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in yazısına göre,  ayrıca işçi kadınlar ve babalar çocuk okul çağına gelene kadar istedikleri bir zaman süresince yarım gün çalışabilecek.

Uygulamalarla ilgili iki ayrı tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte uygulamadan yararlanmak için gereken şartlar:

MEMURLARDA SADECE ANNE

 Doğum sonrası analık izin süresi sonunda kadın memur isteği halinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere süt izni verilmeksizin birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay sonraki doğumlarda 6 ay günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Çoğul doğumda 1 ay ilave edilirken engelli doğumlarda süre 12 aya kadar çıkıyor.

 İzne ayrılacak memur annenin kurumuna dilekçe vermesi gerekiyor.

 Doğum yaptıktan sonra devlet memurluğuna ataması yapılan kişi çocuğunun hayatta olması kaydıyla yarım gün izin hakkı talep edebilecek.

İŞÇİ EBEVEYNE İZİN HAKKI

 Analık izninin bitiminden itibaren kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istedikleri halinde birinci doğumda 2 ay ikinci doğumda 4 ay ve sonraki doğumlarda 6 ay haftalık çalışma süresinin yarısı kadar izin veriliyor.

 Çoğul doğumlarda bu süreye 1 ay ekleniyor. Çocuk engelli doğmuşsa süre 12 ay olarak uygulanıyor.

 İşçi analık ve ücretsiz izinlerinin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabiliyor.   İşçinin kısmi süreli çalışma talebini en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.

 İşçi eşinin çalıştığına dair belgeyi talep dilekçesine eklemek zorundadır.  Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamıyor.

İŞVEREN 'HAYIR' DİYEMİYOR

 Usulüne uygun yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim talebinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır.

 İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine yazılı cevap verilmemesi halinde talep dilekçede verilen tarihten sonraki iş gününde başlar.

HANGİ İŞLERDE GEÇERLİ

Kısmi süreli çalışma talebi bütün işyerlerinde geçerli oluyor. Sadece aşağıdaki işlerde işverenin uygun bulması gerekiyor:

 Özel sağlık kuruluşlarında mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetlerinde çalışanlar, niteliği bakımından sürekli çalıştıkları için durmaksızın işçi çalıştırılan sanayi kuruluşları.

 Bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya ve taahhüt işlerinde.

Sabah
375
-
Bilal Erdoğan'ın gemileri satıldıBilal Erdoğan'ın gemileri satıldı
''Bahçeli bu yüzden ''Evet'' diyor''''Bahçeli bu yüzden ''Evet'' diyor''
Annesinin terk ettiğini sanıyordu, korkunç gerçeği öğrendiAnnesinin terk ettiğini sanıyordu, korkunç gerçeği öğrendi
Erdoğan idam konusunda sandığı gösterdiErdoğan idam konusunda sandığı gösterdi
Evin ortasında elektrik direği var !Evin ortasında elektrik direği var !
Kendisine tecavüz ettiği iddia edilen şoförü vurduKendisine tecavüz ettiği iddia edilen şoförü vurdu
Bakan Bozdağ'dan ByLock açıklamasıBakan Bozdağ'dan ByLock açıklaması
"O yaşlı dediğin adam geçen...""O yaşlı dediğin adam geçen..."
Nihat Doğan bu tepkiyi beklemiyorduNihat Doğan bu tepkiyi beklemiyordu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS