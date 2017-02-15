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YENİ DOĞAN BEBEKLERİNE ‘EVET’ İSMİNİ VERDİLER

Yeni doğan bebeklerine ‘Evet’ ismini verdiler

Türkiye dolu dizgin referanduma giderken ilginç bir haber Diyarbakır'dan geldi. Diyarbakırlı bir aile yeni doğan çocuklarına "Evet" adını koydu.

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ikamet eden Çelik ailesi, yeni doğan kız çocuklarına "Evet" adını koydu. Baba Mustafa Çelik, "Referandumda "evet" oyu vereceğimiz için kızımıza "evet" ismini verdik" dedi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi İncehıdır köyü Geçitli mezrasında ikamet eden Çelik ailesi, yeni doğan kız bebeklerine "Evet" ismini koydu. Bebeklerine "Evet" ismini bırakırken, eşiyle birlikte karar verdiklerini belirten Mustafa Çelik, "Bebeğin ismini koyarken 16 Nisan'da yapılacak seçimi düşündük. Nüfus Müdürlüğüne gittik ve çocuğun ismini "Evet" koyduk. Memurlar ilk önce şaşırdılar. Referandumda "evet" oyu vereceğimiz için kızımıza "evet" ismini verdik. Akrabalarımızın tepkisi olumlu yönde oldu. Hepimiz zaten "evet" oyu vereceğiz. İleride çocuğumun bu isimden olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Bu bize güzel bir hatıra olarak kalacak. Herkes hatırlayacak" dedi.

Yeni doğan bebeklerine ‘Evet’ ismini verdiler

Anne Songül Çelik ise ilk fikrin kendisinden çıktığını ifade ederek, "Eşime "evet" ismini verelim dediğimde olumlu karşıladı. Tayyip Erdoğan için bu ismi bıraktık. Eskiden su yoktu, yol yoktu, şimdi evimizde çeşme var. O yüzden "evet" diyoruz" diye konuştu.

 

İHA
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