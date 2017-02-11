  • AFP'den flaş 'El Bab' iddiası
  • Mete Yarar: ''El Bab'ta tanklarımız gündüz çıkamıyor''
  • YSK Başkanı'ndan beklenen açıklama geldi: Referandum 16 Nisan'da
  • Türk kızı Talya’ya, BM Genel Kurulu’nda alkış yağmuru
  • 750 bin esnafa vergi affı müjdesi

''YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE'Yİ TUTABİLENE AŞOKOLSUN''

''Yeni dönemde Türkiye'yi tutabilene aşokolsun''

Antalya'da toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, "Antalya dünyanın en fazla 5 yıldızlı otele sahip ikinci büyük şehridir. Ayrıca turizmin yüzde 64'ünün gerçekleştiği yerdir Antalya" dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliği ile birlikte artık hiçbir vesayetçi güç hiçbir çılgın bu ülkeyi geriye götüremeyecek. Her daim umutla ileriye bakacağız. Halk oylaması süreci başladı. 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz. Hazır mıyız Antalya? Artık söz de karar da sizin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

780 bin kilometre kare vatan toprağının her köşesinde hizmetler devam edecek. Çünkü biz memleketimize aşkla bağlıyız. Türkiye aşığıyız. Biz Türkiye'nin dünü bugünü aydınlık sabahıyız. Türkiye'nin çiftçisiyiz, esnafıyız, işçisiyiz. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün. O halde 16 Nisan'da kararımız evet! Büyük düşünüyoruz ve diyoruz ki kararımız evet! Yeni dönemde artık Türkiye'yi tutabilene aşkolsun.

567
Esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü !Esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü !
İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !
Trump'tan olay yaratacak açıklamalar !Trump'tan olay yaratacak açıklamalar !
İkinci el elektronik satışına kimlik şartı !İkinci el elektronik satışına kimlik şartı !
Başbakan'dan mülteci açıklamasıBaşbakan'dan mülteci açıklaması
Meral Akşener:'' %56 hayır çıkacak''Meral Akşener:'' %56 hayır çıkacak''
Ortaköy saldırganı Masharipov tutuklandıOrtaköy saldırganı Masharipov tutuklandı
Taksim camisinin adı ne olacak ?Taksim camisinin adı ne olacak ?
Bodrum’da ejderha tavuğu yetiştirdilerBodrum’da ejderha tavuğu yetiştirdiler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS