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YENİ EVİ İÇİN COŞKUN SABAH'IN BOŞANMASINI BEKLİYOR

Yeni evi için Coşkun Sabah'ın boşanmasını bekliyor

Ünlü sunucu Ece Erken, Coşkun Sabah'ın boşanmasının ardından Bodrum'daki yazlığın yeni sahibi olacak.

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Sabah Gazetesi'nden Özlem Avcı'nın haberine göre Ece Erken'in satılığa çıkardığı Çeşme'deki evine talip çıktı. Ünlü sunucu, evini birkaç güne satacak. Bu arada Erken rotasını Bodrum'a çevirdi ve Coşkun Sabah'ın Torba'daki yazlığına talip oldu. Fiyatta anlaşma yapıldı ama bir pürüz var.

ÖNCE MAL PAYLAŞIMI
Sabah'ın evi satabilmesi için eşi Ceyda Sabah'la boşanması gerekiyor. Boşanma sonrası mal paylaşımı yapılacak ve ev kime kalırsa kalsın, yeni sahibi Erken olacak.

Ece Erken, yeni evi için 1 milyon 300 bin lira ödeyecek. Yeni komşusu Demet Akalın olacak.

Sabah
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