YENİ EVLENEN ÇİFTE 42 BİN TL DESTEK MÜJDESİ

Yeni evlenen çifte 42 bin TL destek müjdesi

Evlilik hayali kuran gençler için konut ve çeyiz yardımları 42 bin TL'yi buluyor...

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Bankada düzenli birikim yapıp evlenenlere ve ilk evini alanlara devletten maddi katkı var. Çeyiz hesabı ile 15 bin 575, konut hesabı ile 5 bin 481 liraya varan destek söz konusu. Çiftler bunlardan ayrı ayrı yararlanıp, tutarı 2’ye katlayabiliyor.

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, evlendiklerinde ve ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. 2 uygulama da geçtiğimiz yıl hayata geçti. Çeyiz hesabına uygulamanın başladığı günden itibaren 23 bin 940 kişi başvurdu, 9 ayda bankalarda yaklaşık 17 milyon lira birikti. 4 ay önce hayata geçen konut hesabında ise 7 bin kişi, 28 milyon lira biriktirmiş durumda. Ev alanlara 15 bin 575, evlenenlere 5 bin 481 liraya varan destek sağlanıyor. Çiftler bunlardan ayrı ayrı yararlanıp, tutarı 2'ye katlayabiliyor. Takvim'in haberine göre, çeyiz ve konut hesabı katkısı ile çiftler 42 bin 112 liraya varan devlet desteğinden yararlanabiliyor. İki uygulamada da aylık ödeme alt ve üst sınırı ile devlet katkısının tavan tutarı her yıl yeniden değerleme oranı kadar artıyor. Uygulamalarda ilk ödemeler de 2019'da yapılacak. İşte çeyiz hesabından yararlanma şartları ve bu yıl geçerli tutarlar:

NASIL YARARLANILIYOR?

TL cinsinden mevduat veya katılım fonu olarak açılabilecek.
Düzenli ödeme gerekiyor. Bu yıl aylık ödemede alt sınır 109,62, üst sınır 1.096,2 lira.
Katılımcı, hesabın açılış tarihinde sadece bir kez 16 bin 443 lira yatırabiliyor.
Aylık ödeme planını seçenlerin 1 dönem içinde 3 defadan fazla ödemeyi aksatmaması şart.
Devlet katkısının hesaplanmasında evlilik tarihindeki birikim esas alınacak. Buna göre; düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 10'u (en çok 4 bin 385 lira); 48-59 ay arası olanlar yüzde 15'i (en çok 4 bin 933 lira); 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (en çok 5 bin 481 lira) kadar devlet katkısı alabilecek.

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