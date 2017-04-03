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YENİ FETÖ OPERASYONU BAŞLADI

Yeni FETÖ operasyonu başladı

FETÖ operasyonlarına bugün bir yenisi daha eklendi ve 80 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları  kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 kişinin yakalanmasına yönelik,  İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, birçok ilde eş  zamanlı operasyon başlatıldı.

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