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YENİ HALİ EŞİNİ PİŞMAN EDECEK

Yeni hali eşini pişman edecek

Survivor 2016'da yarışırken eşi tarafından aldatılan Nagihan Karadere'nin yeni hali boşanma kararı aldığı eşini pişman edecek.

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Survivor 2016'da yarışırken eşi Uğur Gökçe tarafından aldatılan Nagihan'ın yeni halini görenler "eşi çok pişman olacak" yorumunda bulundu.

Survivor 2016'nın hırslı yarışmacısı Nagihan Karadere, yarışmadayken eşi tarafından aldatılmıştı. Boşanma kararı alan Nagihan'ın yeni halini görenler "eşi çok pişman olacak" yorumunda bulundu.

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BAŞARILI YARIŞMACININ YÜZÜ EVLİLİKTEN GÜLMEDİ

Survivor'dayken hırsı ve kavgalarıyla gündemden düşmeyen Nagihan Karadere, yarışmada finale kadar gelmişti. Bu denli başarılı olan yarışmacının yüzü evlilikten gülmedi. Nagihan, Survivor'da yarışırken eşi Uğur Gökçe tarafından aldatıldı.

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SURVİVOR'IN ALDATILAN YARIŞMACISININ SON HALİ ADETA EŞİNE NİSPET GİBİ

Survivor'da aldatılan Nagihan'ın yeni halini görenler gözlerine inanamadı. Herkesin aklına "yeni haliyle adeta boşanma kararı aldığı eşine nispet yapıyor, eşi çok pisman olacak" sözleri geldi.

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