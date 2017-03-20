Yeni kabusun adı: Hormonal hipertansiyon

Endokrinolog Dr. Füsun Salgür, toplumda hipertansiyona, kalp ve böbrek hastalıklarının yol açtığı bilgisinin hakim olduğunu, oysa bu hastalığın önemli nedenlerinden bazılarının da endokrin yani hormonal sebepler olduğunu söyledi. Hipertansiyonda hormonal nedenlerin de araştırılması gerektiğini belirten Dr. Salgür, "Eğer hastada hormonal dengesizliğe bağlı hipertansiyon saptanırsa, hastalar bu sebebin tedavisi sonrasında hipertansiyondan da kurtulmuş olacaklardır" dedi.

Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Uzmanı Dr. Füsun Salgür, dünyada 1 milyara yakın kişinin hipertansiyon hastası olduğunu söyledi. Hastalığa yol açan nedenler konusunda uyarılarda Uzm. Dr. Salgür, şunları söyledi:

"Hipertansiyon dünyada önlenebilir ölüm nedenlerinden biridir. 2000 yılı itibariyle dünyada erişkin nüfusun yüzde 26.4'ünde saptanan bu hastalığın 2025 yılında yüzde 29.2'ye çıkacağı öngörülmektedir. Bir diğer deyişle, halen 972 milyon insanın hipertansiyonu vardır ve 25 yıl sonra bu rakam 1.5 milyarı aşacaktır. Dünyada çok ciddi sayıda hipertansiyon hastası varken, bilinen hipertansiyonun kalp ve böbrek hastalıklarının yol açtığıdır, hormonal tansiyon ise atlanır.

Oysa tiroid, bazı böbrek üstü bezi ve hipofiz bezi hastalıkları da hipertansiyona neden olabilir. Hipotiroidi ve hipertiroidi yani tiroid hormon seviyelerinin düşük ya da yüksekliği sıklıkla hipertansiyon nedenidir. Böbrek üstü bezlerinden kaynaklanan Cushing yani kortizol hormonunun fazla salınımı, hiperaldesteronizm yani aldosteron hormonunun fazla salınımı hipertansiyona neden olmaktadır. Yine böbrek üstü bezinden salgılanan adrenalin ve noradrenalin adı verilen hormonların salınmasına neden olan feokromasitoma sıklıkla yüksek tansiyona yol açabilir.

Böbrek üstü bezlerinin bazı sebeplerden büyümesiyle birlikte hormon salınımı artışları ve bazı tümörleri de hipertansiyona yol açabilir. Yine paratiroid bezinden salgılanan parathormonun fazla salınmasıyla da hipertansiyon gözlenebilir. Toplumda son yıllarda görülme sıklığı hızla artan ve dünyada ciddi bir sağlık problemi haline gelen diyabet ve obezite de hipertansiyonun en önemli nedenlerindendir."

HORMONAL HİPERTANSİYONDAN ŞÜPHELENME NEDENLERİ

Endokrinolog Dr. Salgür, hangi hastalarda hormon dengesizliğine bağlı hipertansiyondan şüphelenilmesi gerektiğini de şöyle sıraladı:

"Ailede hipertansiyon hikayesi yoksa, ani başlangıçlı hipertansiyon saptanmışsa, hipertansiyon 20 yaşından önce, 60 yaşından sonra ortaya çıkmışsa, ataklar halinde yükselen ve çok yüksek değerlere çıkan hipertansiyon saptanmışsa, hipertansiyon esnasında baş ağrısı, çarpıntı, terleme, yüzde kızarma oluyorsa, hipertansiyonla birlikte böbrek fonksiyonlarında bozulma, standart antihipertansif ilaçlara cevapsızlık varsa; mutlak olarak hormonal hipertansiyon değerlendirlmesi açısından bir endokrinolog görüşü alınmalıdır.

Obezite, diyabet, tiroid hormon bozukluğu (hipertiroidi ya da hipotiroidi) olan hastalar da hipertansiyon açısından yakın değerlendirilmek için bir endokrinolog takibine alınmalıdırlar. Bunun önemi, eğer hastada eğer bir hormonal dengesizliğe bağlı hipertansiyon saptanırsa hastalar bu sebebin tedavisi sonrasında hipertansiyondan da kurtulmuş olacaklardır. Hipertansiyon nedenleri araştırılırken hormonal yani endokrin hipertansiyon nedenlerinin de araştırılması birçok hayati tansiyon yüksekliği olan hastanın tedavisi ile hastalık ve ölüm risklerini azaltabilir."