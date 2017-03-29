YENİ KHK YAYINLANDI ! İHRAÇ VE GÖREVE İADELER VAR

Yayımlanan yeni Kanun Hükmünden Kararname ile Adalet Bakanlığı'ndan 15, İçişleri Bakanlığı'ndan 90, Sağlık Bakanlığı'ndan 83 ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 76 kamu personeli görevden ihraç edildi. Ayrıca 416 kamu çalışanı göreve iade edildi.
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