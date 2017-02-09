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YENİ KİMLİK İÇİN GECEDEN SIRAYA GİRDİLER

Yeni kimlik için geceden sıraya girdiler

İzmir'de kimliklerini değiştirmek isteyen öğrenciler nüfus müdürlüklerinin önünde kuyruk oluşturdu.

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İzmir'de Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) sayılı günler kala, öğrenciler kimliklerini değiştirmek için nüfus müdürlüklerinin önünde geceden sıraya girdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Mart'ta yapılacak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) sayılı günler kala, kimliğini kaybeden, bulayamayan ya da yenileme yapacak olan öğrenciler, soluğu aileleriyle birlikte ilçelerdeki Nüfus Müdürlüklerinde aldı. YGS sınavı öncesinde okullarda yapılan kontroller sırasında evraklarından dolayı sorun yaşamak istemeyen öğrenciler, Nüfus Müdürlüklerindeki yoğunluktan dolayı geceden sıraya girdi. Sabah saat 08.30'ta açılacak olan Nüfus Müdürlüğü için dün akşam 22.00'dan beri beklediğini söyleyen 18 yaşındaki lise öğrencisi Cansu Boran, "Sıralarımızı yazdık, şu an birinci numaradayım. Sıramızın gelmesini bekliyoruz, açılmadı gördüğünüz gibi. YGS sınavına gireceğimiz için kimlik değiştirmeyi zorunlu tutuyorlar. Kimliğimiz yeni olmadığı için kimliğimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Yeni kimlik için geceden sıraya girdiler

Öte yandan YGS sınavına girecek olan kızının kimliğini değiştirmeye geldiğini belirten 50 yaşındaki İshak Bilek, "Kimlik çıkartmak için sabahın beş buçuğunda sokaktayım. Ne için, çocuk üniversiteye gidecek kimliği değişmesi gerekiyor. T.C. kimlik numarası veriyorsan, kimliğimi de ver kardeşim. Ben mecbur muyum sabahın beş buçuğunda gelip buralarda beklemeye, polis gelmiş bana diyor "Burada ne kuyruğu var" polis bile bilmiyor burada ne kuyruğu olduğunu. Böyle bir rezillik var mı ya, böyle bir saçmalık olabilir mi" şeklinde konuştu.

İHA
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