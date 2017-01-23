YENİ KİMLİK KARTI HAKKINDA AÇIKLAMA

Yeni kimlik kartı hakkında açıklama

İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Kaya, soğuk damgalı kimliklerin, yeni kimlikleri alıncaya kadar geçerli olacağını açıkladı.

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İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Kaya, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerinin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacağını bildirdi.

İl Müdürü Kaya tarafından yapılan yazılı açıklama, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yaygınlaştırmasına ülke genelinde 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlanmıştır. Müdürlüğümüze ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan şikayetlerde 2017’de Yükseköğretime Geçiş Sınavına girecek öğrenciler ile pasaport, vize ve diğer işlemlerde ’mevcut nüfus cüzdanı’ ile ’geçici kimlik belgesi’nin geçerli olmadığı yolunda vatandaş mağduriyetine sebep olan uygulamalarla karşılaşıldığı anlaşılmaktadır.

Nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahribata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları, geçici kimlik belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olmaktadır" denildi.

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