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YENİ KİMLİKLER İÇİN 2 MİLYON BAŞVURU

Yeni kimlikler için 2 milyon başvuru

Bugüne kadar yeni kimlikler için 2 milyon başvuru alındığı açıklandı. Yoğunluk nedeniyle nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak.

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İçişleri Bakanlığı, yeni kimlik kartlarına bugüne kadar 2 milyon başvurunun alındığını belirterek yoğunluk nedeniyle ilçe nüfus müdürlüklerinde mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, yeni kimlik kartlarına başvuruların ülke genelinde, 02 Ocak 2017 itibariyle başladığını, bugüne kadar 2 milyon başvurunun alındığını ve başvurular doğrultusunda 750 bin kimlik kartının basıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada son dönemde, "Alo 199" hattından randevu alınmadan, ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulmasının, yoğunluklara ve uzun bekleme sürelerine neden olduğuna dikkat çekildi.

'Geçici Kimlik Belgesi" uygulaması

Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın elinde varolan nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında, "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenmektedir. YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımız, gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle; sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir."

Mesailer yeniden düzenlendi

Bakanlığın kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların, yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerinde mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği, yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatlerinin haftaiçi saat 19.00'a kadar uzatıldığı, başvuruların cumartesi ve pazar günleri de saat 09.00-17.00 saatleri arasında alınmaya devam edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Ayrıca, yoğunlukların karşılanması ve vatandaşlara yeni kimlik kartlarının daha hızlı temini için Alo 199 hatlı randevu sisteminin de bu düzenlemelerle uyumlu hale getirilmekte olduğu ifade edildi.

RANDEVUSUZ GİTMEYİN

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, vatandaşların yeni kimlik isteğinin il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtığını bildirdi. Kart, "Öncelikle internet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralı hattan randevu alarak yanlarında 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gelmeleri hem yoğunluğa kalmadan kimliklerini almalarını hem de bizim daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermemizi sağlayacaktır" diye konuştu.

Yeni kimlikleri alma isteğinin şu anda nüfus müdürlüklerin de aşırı yoğunluğa sebep olduğunu ifade eden Kart, şunları kaydetti: "Bu süreç yaşanırken vatandaşımızın yıllardır beklediği, özellikleri itibarıyla ilerleyen yıllarda hastane, tapu, noter ve kamu ve diğer kuruluşlar da işlem yaparken hayatın birçok alanında kolaylık sağlayacak, hizmete ulaşmamızı,güvenliği arttıracak seçim sırasında mükerrer kayıtların önüne geçecek, zamanla kullanım alanı yayılıp geliştirilecek bu yeni kimlikleri alma heyecanı, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtı. 

1 PERSONELE 20 BİN VATANDAŞ DÜŞÜYOR

Türkiye genelinde 11 bin 511 nüfus personeli kadrosunun var olduğunu ve bunun 8 bin 559'unun dolu, 2 bin 952 kişilik kadronun da boş olduğunu söyleyen Kart, "Yüzde 25 kadro boşluğu nedeniyle bazı ilçelerde 1 personele neredeyse 20 bin vatandaşımız düşüyor. Bu ise hem hizmet kalite eksikliğine hem de vatandaş memnuniyetsizliğine sebep olmakta. Eksiklere rağmen vatandaşlarımızın bu güzel hizmetin ulaşmasını sağlamak adına elimizden gelenin daha fazlasını yaparak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İNTERNETTEN VEYA 199'DAN RANDEVU ALIN

Vatandaşlardan bu yoğunluğu atlatmada kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Kart, "Öncelikle internet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralı hattan randevu alarak yanlarında 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gelmeleri hem yoğunluğa kalmadan kimliklerini almalarını hem de bizim daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermemizi sağlayacaktır." diye konuştu.

İHA
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