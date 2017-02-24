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YENİ MÜFREDAT İÇİN 185 BİN GÖRÜŞ MERCEK ALTINA ALINDI

Yeni müfredat için 185 bin görüş mercek altına alındı

Yeni müfredat taslağı Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 200 öğretmen ve farklı üniversitelerden 50 akademisyenin de katılımıyla oluşturulan 51 komisyon tarafından değerlendirmeye alındı.

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 13 Ocak'ta kamuoyunun görüşüne sunulan ilkokul, ortaokul, lise ve imam hatip ortaokulu ve liselerinde 51 ders ve 159 sınıf düzeyindeki öğretim programına gelen önerileri değerlendirilmek üzere 20 Şubat'ta Öğretim Programları Değerlendirme Çalışması başlatıldı.

Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Din Öğretimi Genel Müdürleri, daire başkanları, uzmanları ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı üyeleri, daire başkanları ve uzmanları, taslak öğretim programlarının güncellenmesi çalışmalarını da yürüten Türkiye'nin birçok ilinden yaklaşık 200 öğretmen ve farklı üniversitelerden 50 akademisyenin de katılımı ile oluşturulan komisyonun Antalya'daki çalışmaları bugün sona erecek.

13 Ocak-10 Şubat 2017 tarihleri arasında mufredat.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yayınlanan taslak öğretim programlarına site üzerinden 175 bin 354, e-posta adresi üzerinden de 8 bin 737 olmak üzere toplam 184 bin 91 görüş bildirildi.

Komisyonlar görüşleri değerlendirdi

Bakanlık tarafından Antalya'da düzenlenen "Öğretim Programları Değerlendirme Çalışması"nda kamuoyundan gelen görüşlerin taslak öğretim programlarına yansıtılmasını sağlamak adına her ders için kurulan 51 komisyon tarafından değerlendirme çalışması yürütüldü.

Komisyonlarca gelen görüşlere ilişkin yapılan değerlendirmelerde, şu temel kriterler ele alındı:

"Öğrenciler için işlevsel bilginin ön plana çıkmasını sağlama, programları gereksiz bilgilerden arındırmak adına sadeleştirme, evrensel ve milli değerlerin vurgulanması, 2023 vizyonu, Milli Eğitim Kalite Belgesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Endüstri 4.0, STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) yaklaşımı gibi konulara uygunluk."

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