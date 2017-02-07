Yeni Nesil İnsan Türü Oluşuyor..

Son 20 yılda Büyük Değişim

Son 20 yıl içerisinde teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor, iş hayatından sosyal yaşama kadar birçok alanda kullanılan araç ve gereçler değişiyor, akıllanıyor ve tüm yaşam alışkanlıkları değişiyor.

Yapılan araştırmalara göre insanoğlunun yaşam süresi son 20 yıl içerisinde 60-65 yaş ortalamasından 80-85 yaş ortalamasına kadar çıktı. Ancak bu değişim insan ömrünün uzaması ile kalmadı. Sosyal ilişkilerden günlük fizyolojik ihtiyaçların giderilmesine, iş hayatından, yeme içme alışkanlıklarına hatta akrabalık ilişkilerine kadar uzadı.

Sosyal Medya Uzmanı ve Dijital Pazarlama Stratejisti Ramiz Coşkun, son yıllarda yaşanan hızlı teknoloji değişimine Türk Halkı’nın verdiği tepkiyi rakamlarla açıkladı.

Coşkun, günümüzde ev hanımlarının çamaşır ve bulaşık yıkamaya ayırdığı süre ve yöntemden, öğrencilerin ödev yapma biçimine, çalışanların istek ve arzularına kadar tamamen yeni bir nesile doğru gidildiğini söyledi.

Coşkun, teknolojinin gelişimine paralel olarak internet ve sosyal medyanın hayatın her anına dahil olmasıyla;

Sosyal çevre ile dışarıda birlikte geçirilen haftalık zamanın 15 saatten 5,83 saate,

Günlük TV izleme süresinin 232 dk’dan 138 dk’ya

Ev temizliği için geçirilen sürenin haftalık 8 saatten 5.5 saate

Kişisel bakım için geçirilen sürenin haftalık 7 saatten 4,5 saate

Kitap, gazete ve vb yazılı medya ürünlerini kullanım oranının ise haftalık 10 saatten 4 saate kadar düştüğünü söyledi.

Buna karşın yeni nesil sosyal medya insanlarının ;

Sosyal çevre ile dışarıda birlikte geçirilen haftalık zaman %60 düşse de, sinema ve konser gibi etkinliklere katılım oranının % 49,

Uzun zamandır görüşmediği yakın arkadaşları ile sosyal medya etkileşimleri ile devamlı görüşme oranının %69,

Yapmakta olduğu iş ile ilgili iş ile ilgili şikayetlerinin %30’unun sosyal medyayı kullanamamak olarak artış gösterdiği belirlenmiştir.

Yeni Nesil 3 Hastalık

Son yıllarda yeni nesil 3 farklı hastalığın da oluştuğunu söyleyen Ramiz Coşkun, bu hastalıkların; Fomo – Nomofobi ve Karpal Tünel Sendromu olduğunu söyledi. Bu hastalıklar;

Fomo : Gelişmeleri kaçırma korkusu

Nomofobi : Telefon çalmamasına rağmen çalıyormuş hissine kapılmak

Karpal Tünel Sendromu : Uzun süre tek elle telefon, bilgisayar başında ise uzun klavye kullanımına bağlı olarak başparmak ile 2.ve 3.parmakta ağrı ve uyuşma şeklinde başlayan, kuvvet kaybı ve kas hastalığına kadar ilerleyen hastalık.

Ramiz Coşkun, yeni nesil sosyal medya kullanıcılarının çevreleri tarafından psikolojik olarak da ağır baskı altına alındığını söyleyerek, takip ettiği yakın arkadaş ve akrabalarının istemeyerek de olsa beğenme oranının %78’e çıktığını, ayıp olmasın diye takip ettiği arkadaş ve akrabalarının oranının ise %80 olduğunu söyledi.