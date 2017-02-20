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YENİ NESİL SÜPER BİLGİSAYAR GELİYOR !

Yeni nesil süper bilgisayar geliyor !

Çin, Sunway TaihuLight’tan 10 kat daha hızlı süper bilgisayar üretimine başladığını duyurdu.

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Çin, dünya süper bilgisayar rekorunu elinde bulunduran Sunway TaihuLight’tan daha hızlı bir bilgisayarın üretimine başladığını açıkladı.

"China Daily" gazetesinin haberine göre, Tiencin kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi’nde üretimine başlanan süper bilgisayar Tienhı-3, yine Çin üretimi ve dünyanın en hızlısı olan Sunway-TaihuLight’tan 10 kat daha hızlı olacak.

Proje yetkilisi Mıng Şiangfey, prototipi gelecek yıl başlarında tamamlanması planlanan Tienhı-3'ün saniyede bir kentilyon işlem yapma kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Tienhı-3’ün işlemcilerinden işletim sistemine kadar tamamen yerli olarak üretileceği ve 2020’den önce tam kapasiteyle hizmet vereceği belirtildi.

Bilimsel araştırmalara önemli katkı sağlayacak Süper Bilgisayar Tienhı-3’ün, deprem simülasyonları yapabileceği ve salgın hastalıklarla mücadelede etkili rol oynayacağı kaydedildi.

Sunway-TaihuLight geçen yıl haziran ayında yapılan süper bilgisayar sıralamasında, saniyede 125,436 petaflop işlem kapasitesi ile 6 kez dünyanın en hızlı bilgisayarı seçilen diğer Çin üretimi Tienhı-2'yi geçerek birinci olmuştu.

Sunway-TaihuLight’ın işlemcileri yerli olarak üretilmişti.

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